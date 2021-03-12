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هجوم مباغت للجيش اليمني.. وتقدم يزلزل صفوف الحوثي في "حجة"

متحدث القوات المسلحة: توقف تهريب الأسلحة مرهون بتحرير الحديدة

يشهد الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة معارك تهدف إلى السيطرة عليه، فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن تهريب الأسلحة للحوثي لن يتوقف إلا بعد تحرير "الحديدة" بالكامل.

من ناحيته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي؛ من مأرب: هناك تقدم كبير لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس.

وأضاف: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين، كما أن تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل.

وأردف "مجلي": عجلة التحرير والانتصار عادت إلى الدوران، والجيش اليمني بدأ في معارك حاسمة لاستعادة محافظات يمنية من بينها تعز وحجة.

واختتم بالتأكيد على أن ميليشيا الحوثي منهارة بالكامل، ولم تعد لها حاضنة شعبية على الأرض.

هجوم مباغت للجيش اليمني

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هجوم مباغت للجيش اليمني.. وتقدم يزلزل صفوف الحوثي في "حجة"
سبق

يشهد الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة معارك تهدف إلى السيطرة عليه، فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن تهريب الأسلحة للحوثي لن يتوقف إلا بعد تحرير "الحديدة" بالكامل.

من ناحيته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي؛ من مأرب: هناك تقدم كبير لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس.

وأضاف: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين، كما أن تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل.

وأردف "مجلي": عجلة التحرير والانتصار عادت إلى الدوران، والجيش اليمني بدأ في معارك حاسمة لاستعادة محافظات يمنية من بينها تعز وحجة.

واختتم بالتأكيد على أن ميليشيا الحوثي منهارة بالكامل، ولم تعد لها حاضنة شعبية على الأرض.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:45 PM

هجوم مباغت للجيش اليمني.. وتقدم يزلزل صفوف الحوثي في "حجة"

متحدث القوات المسلحة: توقف تهريب الأسلحة مرهون بتحرير الحديدة

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فهد كاملي - الرياض
1
1,298

يشهد الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة معارك تهدف إلى السيطرة عليه، فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن تهريب الأسلحة للحوثي لن يتوقف إلا بعد تحرير "الحديدة" بالكامل.

من ناحيته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي؛ من مأرب: هناك تقدم كبير لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس.

وأضاف: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين، كما أن تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل.

وأردف "مجلي": عجلة التحرير والانتصار عادت إلى الدوران، والجيش اليمني بدأ في معارك حاسمة لاستعادة محافظات يمنية من بينها تعز وحجة.

واختتم بالتأكيد على أن ميليشيا الحوثي منهارة بالكامل، ولم تعد لها حاضنة شعبية على الأرض.

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