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"السليمان": شركات الألبان تحتلب المستهلك!

حذّر من رفع الأسعار وطالَبَ بتدخّل "المنافسة"

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان، قرار إحدى شركات الألبان زيادة أسعارها؛ بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة؛ محذراً من أن هذه الخطوة ستشجّع شركات أخرى على السير على خطاها، ومطالباً بتدخل الهيئة العامة للمنافسة؛ للتأكد من عدم مخالفة أنظمة مكافحة الاحتكار!

أسعار الديزل والكهرباء للقطاع الصناعي

وفي مقاله "شركات الألبان واحتلاب المستهلك!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "قررت إحدى شركات الألبان زيادةَ أسعارها بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وهي حجة منطقية في الأحوال العادية؛ لكن الحقيقة أن أي زيادة في أسعار الديزل أو تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي لم تطرأ، كما أن أسعار استيراد الأعلاف ليست مشكلة طارئة؛ بينما لا تعتبر تكلفة الأيدي العاملة حجة في شركة يتقاضى كبار مديريها رواتب عالية جداً، وكان الأوْلى بها موازنة سلم تكاليف الرواتب داخل الشركة قبل أن تحمّلها مستهلكي منتجاتها خارج الشركة!".

تحذير

ويعلق السليمان، محذراً: "الخطوة التي أقدمت عليها شركة الألبان الأشهر بين قريناتها؛ ستشجّع شركات أخرى على السير على خطاها، وربما كانت المسألة برمتها متفقاً عليها بين شركات الألبان؛ مما يستدعي تدخل الهيئة العامة للمنافسة؛ للتأكد من عدم مخالفة أنظمة مكافحة الاحتكار".

ليس على حساب المواطن

ويرفض السليمان أن تواجه الشركات مشاكلها وتحدياتها على حساب المواطن، ويقول: "إنني أتفهم التحديات التي تواجه العديد من الشركات في القطاعين التجاري والصناعي، وأثمّن دورها في التنمية وبناء الاقتصاد الوطني وتوطين الوظائف؛ لكن مواجهة هذه التحديات لا يجب أن يكون على حساب المواطن، كما أن الصعود لا يجب أن يكون على أكتافه؛ فالدولة دعمت كثيراً هذه الشركات لتقف على أقدامها، والمجتمع كوّن سوق منتجاتها، وإذا كانت هناك مشكلة تُواجه قطاع إنتاج الألبان؛ فإن رفع الأسعار ليس بالضرورة أقصر الطرق نحو الحل؛ لأن المستهلك هو أهم الأصول التي تملكها هذه الشركات، واستهلاك الأصول هو أقصر الطرق إلى الخسارة والإفلاس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السليمان": شركات الألبان تحتلب المستهلك!
سبق

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان، قرار إحدى شركات الألبان زيادة أسعارها؛ بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة؛ محذراً من أن هذه الخطوة ستشجّع شركات أخرى على السير على خطاها، ومطالباً بتدخل الهيئة العامة للمنافسة؛ للتأكد من عدم مخالفة أنظمة مكافحة الاحتكار!

أسعار الديزل والكهرباء للقطاع الصناعي

وفي مقاله "شركات الألبان واحتلاب المستهلك!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "قررت إحدى شركات الألبان زيادةَ أسعارها بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وهي حجة منطقية في الأحوال العادية؛ لكن الحقيقة أن أي زيادة في أسعار الديزل أو تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي لم تطرأ، كما أن أسعار استيراد الأعلاف ليست مشكلة طارئة؛ بينما لا تعتبر تكلفة الأيدي العاملة حجة في شركة يتقاضى كبار مديريها رواتب عالية جداً، وكان الأوْلى بها موازنة سلم تكاليف الرواتب داخل الشركة قبل أن تحمّلها مستهلكي منتجاتها خارج الشركة!".

تحذير

ويعلق السليمان، محذراً: "الخطوة التي أقدمت عليها شركة الألبان الأشهر بين قريناتها؛ ستشجّع شركات أخرى على السير على خطاها، وربما كانت المسألة برمتها متفقاً عليها بين شركات الألبان؛ مما يستدعي تدخل الهيئة العامة للمنافسة؛ للتأكد من عدم مخالفة أنظمة مكافحة الاحتكار".

ليس على حساب المواطن

ويرفض السليمان أن تواجه الشركات مشاكلها وتحدياتها على حساب المواطن، ويقول: "إنني أتفهم التحديات التي تواجه العديد من الشركات في القطاعين التجاري والصناعي، وأثمّن دورها في التنمية وبناء الاقتصاد الوطني وتوطين الوظائف؛ لكن مواجهة هذه التحديات لا يجب أن يكون على حساب المواطن، كما أن الصعود لا يجب أن يكون على أكتافه؛ فالدولة دعمت كثيراً هذه الشركات لتقف على أقدامها، والمجتمع كوّن سوق منتجاتها، وإذا كانت هناك مشكلة تُواجه قطاع إنتاج الألبان؛ فإن رفع الأسعار ليس بالضرورة أقصر الطرق نحو الحل؛ لأن المستهلك هو أهم الأصول التي تملكها هذه الشركات، واستهلاك الأصول هو أقصر الطرق إلى الخسارة والإفلاس".

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
10:47 AM

"السليمان": شركات الألبان تحتلب المستهلك!

حذّر من رفع الأسعار وطالَبَ بتدخّل "المنافسة"

A A A
أيمن حسن - الرياض
45
10,794

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان، قرار إحدى شركات الألبان زيادة أسعارها؛ بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة؛ محذراً من أن هذه الخطوة ستشجّع شركات أخرى على السير على خطاها، ومطالباً بتدخل الهيئة العامة للمنافسة؛ للتأكد من عدم مخالفة أنظمة مكافحة الاحتكار!

أسعار الديزل والكهرباء للقطاع الصناعي

وفي مقاله "شركات الألبان واحتلاب المستهلك!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "قررت إحدى شركات الألبان زيادةَ أسعارها بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وهي حجة منطقية في الأحوال العادية؛ لكن الحقيقة أن أي زيادة في أسعار الديزل أو تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي لم تطرأ، كما أن أسعار استيراد الأعلاف ليست مشكلة طارئة؛ بينما لا تعتبر تكلفة الأيدي العاملة حجة في شركة يتقاضى كبار مديريها رواتب عالية جداً، وكان الأوْلى بها موازنة سلم تكاليف الرواتب داخل الشركة قبل أن تحمّلها مستهلكي منتجاتها خارج الشركة!".

تحذير

ويعلق السليمان، محذراً: "الخطوة التي أقدمت عليها شركة الألبان الأشهر بين قريناتها؛ ستشجّع شركات أخرى على السير على خطاها، وربما كانت المسألة برمتها متفقاً عليها بين شركات الألبان؛ مما يستدعي تدخل الهيئة العامة للمنافسة؛ للتأكد من عدم مخالفة أنظمة مكافحة الاحتكار".

ليس على حساب المواطن

ويرفض السليمان أن تواجه الشركات مشاكلها وتحدياتها على حساب المواطن، ويقول: "إنني أتفهم التحديات التي تواجه العديد من الشركات في القطاعين التجاري والصناعي، وأثمّن دورها في التنمية وبناء الاقتصاد الوطني وتوطين الوظائف؛ لكن مواجهة هذه التحديات لا يجب أن يكون على حساب المواطن، كما أن الصعود لا يجب أن يكون على أكتافه؛ فالدولة دعمت كثيراً هذه الشركات لتقف على أقدامها، والمجتمع كوّن سوق منتجاتها، وإذا كانت هناك مشكلة تُواجه قطاع إنتاج الألبان؛ فإن رفع الأسعار ليس بالضرورة أقصر الطرق نحو الحل؛ لأن المستهلك هو أهم الأصول التي تملكها هذه الشركات، واستهلاك الأصول هو أقصر الطرق إلى الخسارة والإفلاس".

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