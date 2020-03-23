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متخصص في الصورة الذهنية: "كورونا" قضى على أسطورة الغرب المتقدم

"الشحيتان": سيتم ترتيب الدول بحسب ما تحققه من انتصار على هذا الوباء

أكد المتخصص بالمحتوى الإعلامي والصورة الذهنية هاني الشحيتان أن العالم لن ينظر للدول الغربية كما كان ينظر لها بانبهار قبل كارثة تفشي فيروس "كورونا" وسيتم ترتيب دول العالم بحسب ما تحققه من انتصار على هذا الوباء.

وأضاف "الشحيتان" أن آثار فيروس "كورونا" لن تقف عند حد إلحاق الضرر الاقتصادي والصحي بدول العالم، بل ستتجاوز ذلك إلى الصورة الذهنية لهذه الدول، وبالذات الدول التي تعد نفسها من دول العالم الأول، حيث أكد أن أول المتضررين هي دول أوروبا التي تشوهت صورتها الذهنية وسقطت اسطورتها دون رجعة بعد فشلها الذريع في حماية شعوبها، وعدم تعاملها مع الأزمة بما يليق بدول عظمى.

وبيّن "الشحيتان" أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي المتضرر التالي بعد دول أوروبا، برغم محاولتها من خلال مراكز ابحاثها المتخصصة تقديم النصائح والخطط لحكومتها لخروجها من مأزق فقدان هيبتها العالمية وصورتها الذهنية كشرطي للعالم كان يتمتع ببريق القطب المتسيد.

وعملت أمريكا خلال هذه الأزمة لعالمية على محاولة تمرير رسائل محملة بالاتهامات لتشويه الصورة الذهنية للصين التي خرجت من هذه الأزمة بتحقيق انتصارات عدة ستجعل الكفة تميل لدول الشرق إن لم تنجح امريكا بقلب الطاولة عبر النجاح أولا في سرعة ايجاد لقاح آمن لهذا الوباء وثانيا عبر اقناع دول العالم بأن "كورونا" ما هو إلا "فيروس صيني" كما يقول الرئيس الأمريكي.

وأضاف "الشحيتان" أن تحليل المحتوى الإعلامي للمناوشات بين القطبين "الصين وأمريكا" تنبئ بأن هناك ملفاً سياسياً جديداً سيضاف للعلاقة المتوترة بين البلدين اسمه "ملف كورونا"؛ إذ إن كل قطب منهما سيحاول استخدامه ضد الآخر بشكل قد يذهب بالأمور لما هو أبعد من المواجهات الإعلامية والسياسية، مؤكداً أن مرحلة ما بعد "كورونا" لن يكون قطب العالم فيها هو الأكثر تسليحاً وامتلاكاً للرؤوس النووية، بل سيكون للأكثر تقدماً في الاقتصاد.

وختم "الشحيتان" تصريحه بالتأكيد على أن العالم سيولد من جديد بعد التعافي من وباء “كورونا” بإذن الله، وسيكون هناك اعادة تقييم للقوانين الدولية التي تخص الأسلحة البيولوجية ومختبراتها.

هاني الشحيتان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متخصص في الصورة الذهنية: "كورونا" قضى على أسطورة الغرب المتقدم
سبق

أكد المتخصص بالمحتوى الإعلامي والصورة الذهنية هاني الشحيتان أن العالم لن ينظر للدول الغربية كما كان ينظر لها بانبهار قبل كارثة تفشي فيروس "كورونا" وسيتم ترتيب دول العالم بحسب ما تحققه من انتصار على هذا الوباء.

وأضاف "الشحيتان" أن آثار فيروس "كورونا" لن تقف عند حد إلحاق الضرر الاقتصادي والصحي بدول العالم، بل ستتجاوز ذلك إلى الصورة الذهنية لهذه الدول، وبالذات الدول التي تعد نفسها من دول العالم الأول، حيث أكد أن أول المتضررين هي دول أوروبا التي تشوهت صورتها الذهنية وسقطت اسطورتها دون رجعة بعد فشلها الذريع في حماية شعوبها، وعدم تعاملها مع الأزمة بما يليق بدول عظمى.

وبيّن "الشحيتان" أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي المتضرر التالي بعد دول أوروبا، برغم محاولتها من خلال مراكز ابحاثها المتخصصة تقديم النصائح والخطط لحكومتها لخروجها من مأزق فقدان هيبتها العالمية وصورتها الذهنية كشرطي للعالم كان يتمتع ببريق القطب المتسيد.

وعملت أمريكا خلال هذه الأزمة لعالمية على محاولة تمرير رسائل محملة بالاتهامات لتشويه الصورة الذهنية للصين التي خرجت من هذه الأزمة بتحقيق انتصارات عدة ستجعل الكفة تميل لدول الشرق إن لم تنجح امريكا بقلب الطاولة عبر النجاح أولا في سرعة ايجاد لقاح آمن لهذا الوباء وثانيا عبر اقناع دول العالم بأن "كورونا" ما هو إلا "فيروس صيني" كما يقول الرئيس الأمريكي.

وأضاف "الشحيتان" أن تحليل المحتوى الإعلامي للمناوشات بين القطبين "الصين وأمريكا" تنبئ بأن هناك ملفاً سياسياً جديداً سيضاف للعلاقة المتوترة بين البلدين اسمه "ملف كورونا"؛ إذ إن كل قطب منهما سيحاول استخدامه ضد الآخر بشكل قد يذهب بالأمور لما هو أبعد من المواجهات الإعلامية والسياسية، مؤكداً أن مرحلة ما بعد "كورونا" لن يكون قطب العالم فيها هو الأكثر تسليحاً وامتلاكاً للرؤوس النووية، بل سيكون للأكثر تقدماً في الاقتصاد.

وختم "الشحيتان" تصريحه بالتأكيد على أن العالم سيولد من جديد بعد التعافي من وباء “كورونا” بإذن الله، وسيكون هناك اعادة تقييم للقوانين الدولية التي تخص الأسلحة البيولوجية ومختبراتها.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
04:32 PM

متخصص في الصورة الذهنية: "كورونا" قضى على أسطورة الغرب المتقدم

"الشحيتان": سيتم ترتيب الدول بحسب ما تحققه من انتصار على هذا الوباء

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نافل السبيعي - الرياض
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أكد المتخصص بالمحتوى الإعلامي والصورة الذهنية هاني الشحيتان أن العالم لن ينظر للدول الغربية كما كان ينظر لها بانبهار قبل كارثة تفشي فيروس "كورونا" وسيتم ترتيب دول العالم بحسب ما تحققه من انتصار على هذا الوباء.

وأضاف "الشحيتان" أن آثار فيروس "كورونا" لن تقف عند حد إلحاق الضرر الاقتصادي والصحي بدول العالم، بل ستتجاوز ذلك إلى الصورة الذهنية لهذه الدول، وبالذات الدول التي تعد نفسها من دول العالم الأول، حيث أكد أن أول المتضررين هي دول أوروبا التي تشوهت صورتها الذهنية وسقطت اسطورتها دون رجعة بعد فشلها الذريع في حماية شعوبها، وعدم تعاملها مع الأزمة بما يليق بدول عظمى.

وبيّن "الشحيتان" أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي المتضرر التالي بعد دول أوروبا، برغم محاولتها من خلال مراكز ابحاثها المتخصصة تقديم النصائح والخطط لحكومتها لخروجها من مأزق فقدان هيبتها العالمية وصورتها الذهنية كشرطي للعالم كان يتمتع ببريق القطب المتسيد.

وعملت أمريكا خلال هذه الأزمة لعالمية على محاولة تمرير رسائل محملة بالاتهامات لتشويه الصورة الذهنية للصين التي خرجت من هذه الأزمة بتحقيق انتصارات عدة ستجعل الكفة تميل لدول الشرق إن لم تنجح امريكا بقلب الطاولة عبر النجاح أولا في سرعة ايجاد لقاح آمن لهذا الوباء وثانيا عبر اقناع دول العالم بأن "كورونا" ما هو إلا "فيروس صيني" كما يقول الرئيس الأمريكي.

وأضاف "الشحيتان" أن تحليل المحتوى الإعلامي للمناوشات بين القطبين "الصين وأمريكا" تنبئ بأن هناك ملفاً سياسياً جديداً سيضاف للعلاقة المتوترة بين البلدين اسمه "ملف كورونا"؛ إذ إن كل قطب منهما سيحاول استخدامه ضد الآخر بشكل قد يذهب بالأمور لما هو أبعد من المواجهات الإعلامية والسياسية، مؤكداً أن مرحلة ما بعد "كورونا" لن يكون قطب العالم فيها هو الأكثر تسليحاً وامتلاكاً للرؤوس النووية، بل سيكون للأكثر تقدماً في الاقتصاد.

وختم "الشحيتان" تصريحه بالتأكيد على أن العالم سيولد من جديد بعد التعافي من وباء “كورونا” بإذن الله، وسيكون هناك اعادة تقييم للقوانين الدولية التي تخص الأسلحة البيولوجية ومختبراتها.

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