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"كورونا" يضطر الأردن إلى تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1.5%

يهدف القرار إلى تحفيز الاقتصاد المتضرر بشدة من الوباء

قررت البنوك التجارية في الأردن اليوم (الاثنين)، خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5 بالمئة، اعتبارًا من نهاية أبريل (نيسان)، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، جاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، بعد أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس (آذار) إلى 2.50 بالمئة من 3.50 بالمئة.

وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يضطر الأردن إلى تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1.5%
سبق

قررت البنوك التجارية في الأردن اليوم (الاثنين)، خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5 بالمئة، اعتبارًا من نهاية أبريل (نيسان)، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، جاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، بعد أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس (آذار) إلى 2.50 بالمئة من 3.50 بالمئة.

وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:01 PM

"كورونا" يضطر الأردن إلى تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1.5%

يهدف القرار إلى تحفيز الاقتصاد المتضرر بشدة من الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت البنوك التجارية في الأردن اليوم (الاثنين)، خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5 بالمئة، اعتبارًا من نهاية أبريل (نيسان)، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، جاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، بعد أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس (آذار) إلى 2.50 بالمئة من 3.50 بالمئة.

وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.

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