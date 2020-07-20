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اكتشاف عيب فني خطير في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل"

ظهرت فيه بعض المشكلات الفنية رغم مرور أشهر على إطلاقه

اكتشف مجموعة من الخبراء التقنيين عيبًا فنيًّا خطيرًا في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "بيكسل 4 إكس إل" ظهرت فيه بعض المشكلات الفنية، رغم مرور أشهر على إطلاقه.

وأظهرت التقارير أن عددًا كبيرًا من المستخدمين اكتشفوا أن الظهر الزجاجي الخاص بالهاتف، ليس قويًّا بصورة كافية، ويتقشر بسرعة كبيرة.

وأشارت إلى أن ذلك العيب يبدو أنه ناجم عن تورم في البطارية، وهي مشكلة جديدة كليًّا على مستخدمي هواتف بيكسل.

وعزا بعض المستخدمين ذلك إلى بعض الموصلات والشواحن المعيبة، التي يبدو أنها تسبب ضررًا في البطارية الخاصة بالهاتف، وتؤدي إلى تورمها.

ورفضت "جوجل" التعليق على ظهور تلك المشكلة، ولكنها اكتفت بالرد بأنه يمكن للمتضررين إصلاح هواتفهم مجانًا بموجب الضمان الخاص بالهاتف.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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اكتشاف عيب فني خطير في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل"
سبق

اكتشف مجموعة من الخبراء التقنيين عيبًا فنيًّا خطيرًا في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "بيكسل 4 إكس إل" ظهرت فيه بعض المشكلات الفنية، رغم مرور أشهر على إطلاقه.

وأظهرت التقارير أن عددًا كبيرًا من المستخدمين اكتشفوا أن الظهر الزجاجي الخاص بالهاتف، ليس قويًّا بصورة كافية، ويتقشر بسرعة كبيرة.

وأشارت إلى أن ذلك العيب يبدو أنه ناجم عن تورم في البطارية، وهي مشكلة جديدة كليًّا على مستخدمي هواتف بيكسل.

وعزا بعض المستخدمين ذلك إلى بعض الموصلات والشواحن المعيبة، التي يبدو أنها تسبب ضررًا في البطارية الخاصة بالهاتف، وتؤدي إلى تورمها.

ورفضت "جوجل" التعليق على ظهور تلك المشكلة، ولكنها اكتفت بالرد بأنه يمكن للمتضررين إصلاح هواتفهم مجانًا بموجب الضمان الخاص بالهاتف.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
01:57 PM

اكتشاف عيب فني خطير في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل"

ظهرت فيه بعض المشكلات الفنية رغم مرور أشهر على إطلاقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اكتشف مجموعة من الخبراء التقنيين عيبًا فنيًّا خطيرًا في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "بيكسل 4 إكس إل" ظهرت فيه بعض المشكلات الفنية، رغم مرور أشهر على إطلاقه.

وأظهرت التقارير أن عددًا كبيرًا من المستخدمين اكتشفوا أن الظهر الزجاجي الخاص بالهاتف، ليس قويًّا بصورة كافية، ويتقشر بسرعة كبيرة.

وأشارت إلى أن ذلك العيب يبدو أنه ناجم عن تورم في البطارية، وهي مشكلة جديدة كليًّا على مستخدمي هواتف بيكسل.

وعزا بعض المستخدمين ذلك إلى بعض الموصلات والشواحن المعيبة، التي يبدو أنها تسبب ضررًا في البطارية الخاصة بالهاتف، وتؤدي إلى تورمها.

ورفضت "جوجل" التعليق على ظهور تلك المشكلة، ولكنها اكتفت بالرد بأنه يمكن للمتضررين إصلاح هواتفهم مجانًا بموجب الضمان الخاص بالهاتف.

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