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رئيس بلدية القنفذة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها

يبدأ قريباً العمل بمشروع تصريف مياه الأمطار بقيمة 39 مليوناً

وقف رئيس بلدية محافظة القنفذة ميدانياً خلال جولاته الدورية على المشاريع الجاري تنفيذها، حيث تنوعت المشاريع الجاري تنفيذها ما بين سفلتة وإنارة، وتطوير للواجهة البحرية، وإنشاء مسرح داخلي بالمركز الحضاري، وساحة احتفالات بالكورنيش الغربي.

وذكر رئيس البلدية أنه سيبدأ قريباً العمل بمشروع تصريف مياه الأمطار بالقنفذة المرحلة الأولى، بقيمة 39 مليون ريال، مشيراً إلى أن المشروع حالياً تحت إجراءات الترسية.

وتواصل بلدية محافظة القنفذة جهودها لإبراز جمال المحافظة بصورة أكثر إشراقاً وتألقاً لتواكب مسيرة التطور التي تشهدها المملكة في ظل "رؤية 2030" بكل القطاعات البلدية.

وتجاوزت تكلفة المشاريع الحالية التي تحت التنفيذ خلال هذا العام الـ57 مليون ريال.

ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على الممتلكات العامة التي أنشئت من أجلهم، والاستفادة منها بالشكل الأمثل، لينعم بها المواطنون والمقيمون.

رئيس بلدية القنفذة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس بلدية القنفذة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها
سبق

وقف رئيس بلدية محافظة القنفذة ميدانياً خلال جولاته الدورية على المشاريع الجاري تنفيذها، حيث تنوعت المشاريع الجاري تنفيذها ما بين سفلتة وإنارة، وتطوير للواجهة البحرية، وإنشاء مسرح داخلي بالمركز الحضاري، وساحة احتفالات بالكورنيش الغربي.

وذكر رئيس البلدية أنه سيبدأ قريباً العمل بمشروع تصريف مياه الأمطار بالقنفذة المرحلة الأولى، بقيمة 39 مليون ريال، مشيراً إلى أن المشروع حالياً تحت إجراءات الترسية.

وتواصل بلدية محافظة القنفذة جهودها لإبراز جمال المحافظة بصورة أكثر إشراقاً وتألقاً لتواكب مسيرة التطور التي تشهدها المملكة في ظل "رؤية 2030" بكل القطاعات البلدية.

وتجاوزت تكلفة المشاريع الحالية التي تحت التنفيذ خلال هذا العام الـ57 مليون ريال.

ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على الممتلكات العامة التي أنشئت من أجلهم، والاستفادة منها بالشكل الأمثل، لينعم بها المواطنون والمقيمون.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:00 PM

رئيس بلدية القنفذة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها

يبدأ قريباً العمل بمشروع تصريف مياه الأمطار بقيمة 39 مليوناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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وقف رئيس بلدية محافظة القنفذة ميدانياً خلال جولاته الدورية على المشاريع الجاري تنفيذها، حيث تنوعت المشاريع الجاري تنفيذها ما بين سفلتة وإنارة، وتطوير للواجهة البحرية، وإنشاء مسرح داخلي بالمركز الحضاري، وساحة احتفالات بالكورنيش الغربي.

وذكر رئيس البلدية أنه سيبدأ قريباً العمل بمشروع تصريف مياه الأمطار بالقنفذة المرحلة الأولى، بقيمة 39 مليون ريال، مشيراً إلى أن المشروع حالياً تحت إجراءات الترسية.

وتواصل بلدية محافظة القنفذة جهودها لإبراز جمال المحافظة بصورة أكثر إشراقاً وتألقاً لتواكب مسيرة التطور التي تشهدها المملكة في ظل "رؤية 2030" بكل القطاعات البلدية.

وتجاوزت تكلفة المشاريع الحالية التي تحت التنفيذ خلال هذا العام الـ57 مليون ريال.

ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على الممتلكات العامة التي أنشئت من أجلهم، والاستفادة منها بالشكل الأمثل، لينعم بها المواطنون والمقيمون.

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