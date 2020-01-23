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بريطانيا.. وزيرة سابقة تؤكّد: تمّت إقالتي من منصبي بسبب عقيدتي الإسلامية

قالت: كمسلمة جعل الزملاء في الوزارة يشعرون تجاهي بعدم الارتياح

قالت وزير الدولة للنقل السابقة في بريطانيا، النائبة المحافظة الحالية في برلمان البلاد، نصرت غني؛ إنها أُقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 بسبب عقيدتها الإسلامية.

وطبقاً لحديث لها لصحيفة "صنداي تايمز"، نُشر السبت، أوضحت غني؛ النائبة من أصول باكستانية البالغة 49 عاماً من عمرها، التي استُبعدت من منصب وزير الدولة للنقل في حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون؛ خلال تعديلات وزارية محدودة في فبراير 2020، أن مسؤولاً عن الانضباط في البرلمان أبلغها في حينه بأن "ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية" خلال اجتماع في مقر الحكومة بداونينغ ستريت.

وقال المسؤول، حسب تصريح غني؛ إن "واقعها كوزيرة مسلمة جعل الزملاء يشعرون بعدم الارتياح".

وعلّقت النائبة البريطانية على ذلك مصرحة: "كان الأمر يشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والضعف".

وأضافت أنها التزمت الصمت بسبب تحذيرها من أنها ستواجه عزلاً من قِبل الزملاء في حال مواصلتها طرح هذه القضية؛ ما سيمثل ضربة إلى حياتها المهنية وسمعتها.

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بريطانيا.. وزيرة سابقة تؤكّد: تمّت إقالتي من منصبي بسبب عقيدتي الإسلامية
سبق

قالت وزير الدولة للنقل السابقة في بريطانيا، النائبة المحافظة الحالية في برلمان البلاد، نصرت غني؛ إنها أُقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 بسبب عقيدتها الإسلامية.

وطبقاً لحديث لها لصحيفة "صنداي تايمز"، نُشر السبت، أوضحت غني؛ النائبة من أصول باكستانية البالغة 49 عاماً من عمرها، التي استُبعدت من منصب وزير الدولة للنقل في حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون؛ خلال تعديلات وزارية محدودة في فبراير 2020، أن مسؤولاً عن الانضباط في البرلمان أبلغها في حينه بأن "ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية" خلال اجتماع في مقر الحكومة بداونينغ ستريت.

وقال المسؤول، حسب تصريح غني؛ إن "واقعها كوزيرة مسلمة جعل الزملاء يشعرون بعدم الارتياح".

وعلّقت النائبة البريطانية على ذلك مصرحة: "كان الأمر يشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والضعف".

وأضافت أنها التزمت الصمت بسبب تحذيرها من أنها ستواجه عزلاً من قِبل الزملاء في حال مواصلتها طرح هذه القضية؛ ما سيمثل ضربة إلى حياتها المهنية وسمعتها.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:38 AM

بريطانيا.. وزيرة سابقة تؤكّد: تمّت إقالتي من منصبي بسبب عقيدتي الإسلامية

قالت: كمسلمة جعل الزملاء في الوزارة يشعرون تجاهي بعدم الارتياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزير الدولة للنقل السابقة في بريطانيا، النائبة المحافظة الحالية في برلمان البلاد، نصرت غني؛ إنها أُقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 بسبب عقيدتها الإسلامية.

وطبقاً لحديث لها لصحيفة "صنداي تايمز"، نُشر السبت، أوضحت غني؛ النائبة من أصول باكستانية البالغة 49 عاماً من عمرها، التي استُبعدت من منصب وزير الدولة للنقل في حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون؛ خلال تعديلات وزارية محدودة في فبراير 2020، أن مسؤولاً عن الانضباط في البرلمان أبلغها في حينه بأن "ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية" خلال اجتماع في مقر الحكومة بداونينغ ستريت.

وقال المسؤول، حسب تصريح غني؛ إن "واقعها كوزيرة مسلمة جعل الزملاء يشعرون بعدم الارتياح".

وعلّقت النائبة البريطانية على ذلك مصرحة: "كان الأمر يشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والضعف".

وأضافت أنها التزمت الصمت بسبب تحذيرها من أنها ستواجه عزلاً من قِبل الزملاء في حال مواصلتها طرح هذه القضية؛ ما سيمثل ضربة إلى حياتها المهنية وسمعتها.

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