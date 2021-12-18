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انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني في مارس المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين وبالشراكة مع الأمم المتحدة

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية خلال الفترة من 6 إلى 7 رجب 1441هـ الموافق 1 - 2 مارس 2020م، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيشهد المنتدى، مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء في هذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

وللحصول على المزيد من المعلومات عن المنتدى يمكن زيارة الرابط التالي: rihf.ksrelief.org.

منتدى الرياض الدولي الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني في مارس المقبل
سبق

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية خلال الفترة من 6 إلى 7 رجب 1441هـ الموافق 1 - 2 مارس 2020م، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيشهد المنتدى، مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء في هذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

وللحصول على المزيد من المعلومات عن المنتدى يمكن زيارة الرابط التالي: rihf.ksrelief.org.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
04:42 PM

انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني في مارس المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين وبالشراكة مع الأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية خلال الفترة من 6 إلى 7 رجب 1441هـ الموافق 1 - 2 مارس 2020م، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيشهد المنتدى، مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء في هذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

وللحصول على المزيد من المعلومات عن المنتدى يمكن زيارة الرابط التالي: rihf.ksrelief.org.

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