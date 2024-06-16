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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

إجمالي متعافي "كورونا" في المملكة يلامس 90 ألفًا

"الصحة": تسجيل 1650 حالة شفاء جديدة اليوم

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ90 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي عدد حالات التعافي حتى اليوم 89543 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجمالي متعافي "كورونا" في المملكة يلامس 90 ألفًا
سبق

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ90 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي عدد حالات التعافي حتى اليوم 89543 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:22 PM

إجمالي متعافي "كورونا" في المملكة يلامس 90 ألفًا

"الصحة": تسجيل 1650 حالة شفاء جديدة اليوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,159

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ90 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي عدد حالات التعافي حتى اليوم 89543 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,143
91 مليار ..

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