يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ90 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي عدد حالات التعافي حتى اليوم 89543 حالة. وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد. وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة.

إجمالي متعافي "كورونا" في المملكة يلامس 90 ألفًا عبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-16 يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ90 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي عدد حالات التعافي حتى اليوم 89543 حالة.



وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 04:22 PM

إجمالي متعافي "كورونا" في المملكة يلامس 90 ألفًا "الصحة": تسجيل 1650 حالة شفاء جديدة اليوم





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يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ90 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي عدد حالات التعافي حتى اليوم 89543 حالة.



وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة.