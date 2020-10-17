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أمانة الشرقية تنفذ 1250 جولة رقابية في الأسواق

رفعت 15 طن نفايات وأزالت 7800 م3 من الأنقاض

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 1249 جولة رقابية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، واستطاعت رصد 36 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة، وتكدس في الأسواق المركزية، ومساكن العمالة.

وقامت الأمانة، أمس، بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 1395 موقعاً، باستخدام 298811 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي.

ونفذت كذلك أعمال رفع 15 طن نفايات، وإزالة 7810 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لمعالجة الشكاوى والملاحظات التي تتعلق بالخدمات البلدية في المنطقة، التي يتم تلقيها عبر مركز البلاغات "940".

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أمانة الشرقية تنفذ 1250 جولة رقابية في الأسواق
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 1249 جولة رقابية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، واستطاعت رصد 36 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة، وتكدس في الأسواق المركزية، ومساكن العمالة.

وقامت الأمانة، أمس، بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 1395 موقعاً، باستخدام 298811 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي.

ونفذت كذلك أعمال رفع 15 طن نفايات، وإزالة 7810 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لمعالجة الشكاوى والملاحظات التي تتعلق بالخدمات البلدية في المنطقة، التي يتم تلقيها عبر مركز البلاغات "940".

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
02:38 PM

أمانة الشرقية تنفذ 1250 جولة رقابية في الأسواق

رفعت 15 طن نفايات وأزالت 7800 م3 من الأنقاض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 1249 جولة رقابية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، واستطاعت رصد 36 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة، وتكدس في الأسواق المركزية، ومساكن العمالة.

وقامت الأمانة، أمس، بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 1395 موقعاً، باستخدام 298811 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي.

ونفذت كذلك أعمال رفع 15 طن نفايات، وإزالة 7810 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لمعالجة الشكاوى والملاحظات التي تتعلق بالخدمات البلدية في المنطقة، التي يتم تلقيها عبر مركز البلاغات "940".

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