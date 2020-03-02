وزير خارجية مصر عن احتمالية لجوء إثيوبيا لملء السد دون اتفاق: لا يمكن

قال: تعنت أديس أبابا حيال أزمة "سد النهضة" مستمر ولكن "لن نتهاون في حقنا"

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري؛ مساء أمس الأحد، عن الموقف الذي ستتخذه الدولة المصرية في حال استمرار التعنت الإثيوبي برفض استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة، لافتاً إلى أن كل الأجهزة المصرية ستعمل بكل ما لديها من مصادر وآليات للحفاظ علي مصالح الشعب المصري.

وقال شكري؛ في تصريحات تلفزيونية نقلتها "سكاي نيوز عربية": "لن يتم التهاون في حق الشعب المصري في هذه القضية. وسنقوم بحمايتها بكل الوسائل المتاحة".

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن الوزارة ردّت على البيان الإثيوبي فيما يتعلق بملء سد النهضة، حيث تحدثت إثيوبيا عن ملء السد باعتباره ملكها وحدها، رغم أن هذا يتجاوز قواعد القانون الدولي، وما تعهدت به إثيوبيا في اتفاق المبادئ من عدم بدء ملء السد، إلا عند الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد التشغيل.

وأضاف، أن إثيوبيا قالت في بيانها، إن الاتفاق الذي تمّت إدارته من قِبل وزارة الخزانة الأميركية غير مكتمل، موضحاً أنه على الرغم من العلم أن إثيوبيا لم تشارك في المفاوضات الأخيرة، لكنها كانت قد اعتمدت الكثير من المواد التي كانت مطروحة قبل ذلك.

وأشار إلى أن مرحلة المفاوضات الأخيرة التي لم تشارك فيها إثيوبيا كانت لضبط أمور بسيطة، بينما كانت القواعد الفنية محل تفاوض عبر الأشهر الأربعة الماضية، وحازت موافقة الجانب الإثيوبي عليها.

وحول الوضع الراهن، ومستقبل هذه المفاوضات في حال لجوء إثيوبيا لعملية الملء قبل التوصل إلى الاتفاق، قال شكري: "لا يمكن لإثيوبيا بأيّ حال من الأحوال أن تقدم على الملء دون اتفاق. ومصر تؤكّد باستمرار على رغبتها في الوصول إلى الاتفاق ويجب على الجانب الإثيوبي الانخراط في هذا المسار".

وواصل شكري؛ قائلاً: "مصر ترغب في التوصل إلى اتفاق في إطار سياسي، خاصة مع وجود قضية حسّاسة وشائكة مثل سد النهضة لتأثيرها المتوقع في دول المصب، لهذا فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد، وكل ما لدينا من عزيمة لرعاية مصلحة مصر وشعبها، وتحافظ كل مؤسسات الدولة عليها".