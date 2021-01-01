النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جثثهم تفحمت.. التحقيق في وفاة 3 أطفال في منزل بأبوعريش

الدفاع المدني باشر الحادث.. والجهود متواصلة لمعرفة الأسباب

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم وتفحمت جثثهم، بعد حريق اندلع بمنزلهم في شارع الملك فيصل بمحافظة أبوعريش.

وقد أصيبت الأم وثلاثة من أبنائها نتيجة اختناقهم بدخان الحريق، فيما تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى العام.

وقال الدفاع المدني بأبوعريش، إن فرقه أخمدت حريقًا اندلع في غرفة منزل مُكوّن من دورين، وأسفر الحادث عن وفاة أطفال. وما زالت إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحريق.

الدفاع المدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جثثهم تفحمت.. التحقيق في وفاة 3 أطفال في منزل بأبوعريش
سبق

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم وتفحمت جثثهم، بعد حريق اندلع بمنزلهم في شارع الملك فيصل بمحافظة أبوعريش.

وقد أصيبت الأم وثلاثة من أبنائها نتيجة اختناقهم بدخان الحريق، فيما تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى العام.

وقال الدفاع المدني بأبوعريش، إن فرقه أخمدت حريقًا اندلع في غرفة منزل مُكوّن من دورين، وأسفر الحادث عن وفاة أطفال. وما زالت إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحريق.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
05:17 PM

جثثهم تفحمت.. التحقيق في وفاة 3 أطفال في منزل بأبوعريش

الدفاع المدني باشر الحادث.. والجهود متواصلة لمعرفة الأسباب

A A A
فهد كاملي - جازان
8
14,507

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم وتفحمت جثثهم، بعد حريق اندلع بمنزلهم في شارع الملك فيصل بمحافظة أبوعريش.

وقد أصيبت الأم وثلاثة من أبنائها نتيجة اختناقهم بدخان الحريق، فيما تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى العام.

وقال الدفاع المدني بأبوعريش، إن فرقه أخمدت حريقًا اندلع في غرفة منزل مُكوّن من دورين، وأسفر الحادث عن وفاة أطفال. وما زالت إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحريق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,823
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,518

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة