جمعية تحفيظ القرآن بالطوال تكرم 19 حافظًا وحافظة لكتاب الله

"مدخلي" نوه بجهود ولاة الأمر للعناية بالقرآن الكريم وتعليمه

نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال أمس, الحفل السنوي لتكريم عدد من حفظة كتاب الله, على شرف وكيل المحافظة جابر محمد عواف, وبحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي, وعدد من أولياء أمور الحافظين والحافظات, بمقر الجمعية .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي في كلمة خلال الحفل عظم ومكانة القرآن الكريم وأهمية تلاوته وقراءته وتدبره، منوهاً بجهود ولاة الأمر في العناية بكتاب الله وتعليمه وطباعته وترجمته، فضلاً عن تقديم الدعم السخي مادياً ومعنوياً .

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم حسين يحيى عواف، بما قدمته الجمعية خلال هذا العام, مشيراً إلى أن عدد الحافظين لكتاب الله تعالى كاملاً بإتقان منذُ تأسيس الجمعية 7 حافظين و12 حافظة.

وقدم وكيل المحافظة جابر محمد عواف التهنئة لحفظة كتاب الله متمنيًا لهم حياةً سعيدةً، وأكد أنهم يستحقون كل الشكر والتقدير وأن عملهم هذا يعد أفضل الأعمال.

وفي نهاية الحفل تم تكريم من أتموا حفظ كتاب الله، بتقديم الهدايا ونسخة حديثة من المصحف الشريف، وكذلك تم تكريم الجهات الداعمة وأعضاء اللجنة والإعلاميين.