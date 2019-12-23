"القصبي" يرعى احتفال "لجنة شباب الأعمال" بغرفة الرياض

بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها بحضور كبير

أقامت غرفة الرياض، مساء أمس الأحد، حفل مرور 15 عاماً على تأسيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة، بحضور ورعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي؛ ومدير مكتب سمو ولي العهد بدر العساكر؛ ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز؛ ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي؛ وجمع من رجال وسيدات الأعمال.

وكشف القصبي؛ خلال حديثه عن تخصيص أراضٍ في (الرياض، جدة، الشرقية)؛ لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى أن صناعة المؤتمرات والاجتماعات تعد من أهم القطاعات الواعدة، مؤكداً حرص هيئة المعارض والمؤتمرات على تسهيل الإجراءات وتنشيط القطاع.

وأضاف القصبي؛ ولي العهد هو مهندس التغيير، ورؤية 2030 هي الأمل والمستقبل لكل القطاعات وبكل المجالات، والقطاع الحكومي يتسابق في التطوير مع القطاع الخاص.

وقال: إن رؤية 2030 هي صورة نهائية وعمل لكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والتجارية.

وأشار القصبي؛ إلى أن القطاع الحكومي يتسابق مع القطاع الخاص؛ وذلك جزءٌ من التغيير والتطوير ضمن الرؤية.

وأكّد القصبي؛ أن التغيير والتصحيح مرحلة لابد منها، والقطاع الخاص شريك أساسي في هذه المرحلة بالآراء والمقترحات والحلول، مؤكداً اهتمام الوزارة بما يرد من ملاحظات ومقترحات حول القرارات والأنظمة الصادرة.

من جهته، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي؛ أن الوزارة أصدرت مليوناً و٢٠٠ ألف تأشيرة عمل في ٢٠١٩، بينما أصدرت ٦٠٠ ألف تأشيرة عمل في ٢٠١٨، وذلك يؤكّد النمو في سوق العمل، مشيراً إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يبلغ مليوناً و٨٠٠ ألف.

وفِي هذا الاتجاه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان؛ إن لجنة شباب الأعمال أصبحت من أهم اللجان نظراً لما تضطلع به من دورٍ للنهوض بمشاريع شباب ورواد الأعمال من خلال ما تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في تمكين الشباب ودعمهم وتحفيزهم وبما يتواكب مع توجهات (رؤية المملكة 2030) التي تجد كل الدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وأشار العجلان؛ إلى أن اللجنة بادرت بإطلاق عدد من البرامج والمبادرات بغرض تقديم حزمة من الخدمات تنوعت ما بين تقديم الاستشارات والتسويق وتنظيم المعارض والملتقيات لإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل التجارب والخبرات بما يمكنهم من رفع مهاراتهم.

من جهته، قال رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض علي العثيم؛ إن اللجنة شهدت تحقيق الكثير من العطاءات والإنجازات، التي كان لها الأثر الإيجابي فيما حدث من طفرة في قطاع شباب ورواد الأعمال، والذي نحسبه ثمرة عطاء الرواد المؤسسين للجنة، الذين مهّدوا الطريق لهذه المسيرة الحافلة بالكثير من الإنجازات، في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، التي تجد الدعم من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله.