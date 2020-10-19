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انتبهوا لأبنائكم.. شاهد نهاية لعب الأطفال في مراكز التسوُّق

الكاميرات سجَّلت الحادث

كعادة الأطفال حين يمرحون في مراكز التسوق، قرَّر طفل صيني، يبلغ من العمر 6 سنوات، أن يلعب قليلاً مع باب زجاجي. دفع الطفل الباب ليفتحه، لكن فجأة تحول الزجاج إلى قطع صغيرة وكبيرة، تتساقط كالسكاكين الحادة على الطفل.

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية فيديو للواقعة التي حدثت في يوم 30 سبتمبر الماضي في أحد مراكز التسوُّق بمدينة تشانغشا وسط الصين، والتقطتها كاميرات المراقبة.

ويُظهر الفيديو الطفل وهو يقف بجوار الباب، ويحركه بكلتا يديه؛ ليفتح الباب عن آخره. وبالفعل يتحرك الباب، ولكن فجأة يتحول الزجاج إلى حطام حاد كالسكاكين، ويتساقط على الطفل الذي يسقط أرضًا، ثم ينهض وهو غارق في دمائه، بينما تسرع جدته لتفحصه.

وحسب الصحيفة، تم نقل الطفل إلى المستشفى وهو مصاب بالعديد من الجروح في يديه ورأسه.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن والد الصبي رفع دعوى قانونية، يطالب فيها إدارة مركز التسوُّق بدفع تعويض لأسرة الطفل المصاب، وأكد أن الباب كان سيئًا من حيث الصنع والخامات، وأن المركز لم يهتم بوضع موظف بجوار الباب الزجاجي.

ورد المركز قائلاً: إنه حادث غير مقصود، وحدث عندما فتح الصبي الباب بشكل غير صحيح أكثر من 90 درجة؛ ما أدى إلى انفجار الباب.

ولا يزال الأب يتفاوض على صفقة تعويض مع مالكي المركز التجاري، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حتى الآن.

طفل صيني باب زجاجي لعب الأطفال

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انتبهوا لأبنائكم.. شاهد نهاية لعب الأطفال في مراكز التسوُّق
سبق

كعادة الأطفال حين يمرحون في مراكز التسوق، قرَّر طفل صيني، يبلغ من العمر 6 سنوات، أن يلعب قليلاً مع باب زجاجي. دفع الطفل الباب ليفتحه، لكن فجأة تحول الزجاج إلى قطع صغيرة وكبيرة، تتساقط كالسكاكين الحادة على الطفل.

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية فيديو للواقعة التي حدثت في يوم 30 سبتمبر الماضي في أحد مراكز التسوُّق بمدينة تشانغشا وسط الصين، والتقطتها كاميرات المراقبة.

ويُظهر الفيديو الطفل وهو يقف بجوار الباب، ويحركه بكلتا يديه؛ ليفتح الباب عن آخره. وبالفعل يتحرك الباب، ولكن فجأة يتحول الزجاج إلى حطام حاد كالسكاكين، ويتساقط على الطفل الذي يسقط أرضًا، ثم ينهض وهو غارق في دمائه، بينما تسرع جدته لتفحصه.

وحسب الصحيفة، تم نقل الطفل إلى المستشفى وهو مصاب بالعديد من الجروح في يديه ورأسه.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن والد الصبي رفع دعوى قانونية، يطالب فيها إدارة مركز التسوُّق بدفع تعويض لأسرة الطفل المصاب، وأكد أن الباب كان سيئًا من حيث الصنع والخامات، وأن المركز لم يهتم بوضع موظف بجوار الباب الزجاجي.

ورد المركز قائلاً: إنه حادث غير مقصود، وحدث عندما فتح الصبي الباب بشكل غير صحيح أكثر من 90 درجة؛ ما أدى إلى انفجار الباب.

ولا يزال الأب يتفاوض على صفقة تعويض مع مالكي المركز التجاري، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حتى الآن.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
01:59 AM

انتبهوا لأبنائكم.. شاهد نهاية لعب الأطفال في مراكز التسوُّق

الكاميرات سجَّلت الحادث

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
5,265

كعادة الأطفال حين يمرحون في مراكز التسوق، قرَّر طفل صيني، يبلغ من العمر 6 سنوات، أن يلعب قليلاً مع باب زجاجي. دفع الطفل الباب ليفتحه، لكن فجأة تحول الزجاج إلى قطع صغيرة وكبيرة، تتساقط كالسكاكين الحادة على الطفل.

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية فيديو للواقعة التي حدثت في يوم 30 سبتمبر الماضي في أحد مراكز التسوُّق بمدينة تشانغشا وسط الصين، والتقطتها كاميرات المراقبة.

ويُظهر الفيديو الطفل وهو يقف بجوار الباب، ويحركه بكلتا يديه؛ ليفتح الباب عن آخره. وبالفعل يتحرك الباب، ولكن فجأة يتحول الزجاج إلى حطام حاد كالسكاكين، ويتساقط على الطفل الذي يسقط أرضًا، ثم ينهض وهو غارق في دمائه، بينما تسرع جدته لتفحصه.

وحسب الصحيفة، تم نقل الطفل إلى المستشفى وهو مصاب بالعديد من الجروح في يديه ورأسه.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن والد الصبي رفع دعوى قانونية، يطالب فيها إدارة مركز التسوُّق بدفع تعويض لأسرة الطفل المصاب، وأكد أن الباب كان سيئًا من حيث الصنع والخامات، وأن المركز لم يهتم بوضع موظف بجوار الباب الزجاجي.

ورد المركز قائلاً: إنه حادث غير مقصود، وحدث عندما فتح الصبي الباب بشكل غير صحيح أكثر من 90 درجة؛ ما أدى إلى انفجار الباب.

ولا يزال الأب يتفاوض على صفقة تعويض مع مالكي المركز التجاري، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حتى الآن.

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