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"النقد السعودي": المواطنون اقترضوا 1.5 مليار ريال من أجل السفر والسياحة في 2018

الرعاية الصحية والتعليم في المركز الأول

كشفت مؤسسة النقد السعودي "ساما" عن ارتفاع القروض الاستھلاكیة لغرض السیاحة والسفر والرعاية الصحیة والتعلیم والأثاث والسلع المعمرة والسیارات ووسائل النقل الشخصیة وترمیم وتحسین العقارات في الربع الرابع من عام 2018 بالمقارنة بالربع الثالث.

وأوضحت أن القروض لغرض السیاحة والسفر ارتفعت من 451 ملیون ریال في الربع الثالث إلى 484 ملیونًا في الربع الرابع، وكانت في الربع الأول لعام 2018 بقيمة 338 مليون ريال، وأما الربع الثاني فكانت القروض بقيمة 322 مليون ريال وبإجمالي عام 1595 مليون ريال في عام 2018 .

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أنشأت المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1952م، وأوكل إليها العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات، ومن أهم هذه المهام القيام بأعمال مصرف الحكومة، وسك وطبع العملة الوطنية، وإدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، ومراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل، ومراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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"النقد السعودي": المواطنون اقترضوا 1.5 مليار ريال من أجل السفر والسياحة في 2018
سبق

كشفت مؤسسة النقد السعودي "ساما" عن ارتفاع القروض الاستھلاكیة لغرض السیاحة والسفر والرعاية الصحیة والتعلیم والأثاث والسلع المعمرة والسیارات ووسائل النقل الشخصیة وترمیم وتحسین العقارات في الربع الرابع من عام 2018 بالمقارنة بالربع الثالث.

وأوضحت أن القروض لغرض السیاحة والسفر ارتفعت من 451 ملیون ریال في الربع الثالث إلى 484 ملیونًا في الربع الرابع، وكانت في الربع الأول لعام 2018 بقيمة 338 مليون ريال، وأما الربع الثاني فكانت القروض بقيمة 322 مليون ريال وبإجمالي عام 1595 مليون ريال في عام 2018 .

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أنشأت المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1952م، وأوكل إليها العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات، ومن أهم هذه المهام القيام بأعمال مصرف الحكومة، وسك وطبع العملة الوطنية، وإدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، ومراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل، ومراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
05:04 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:02 PM

"النقد السعودي": المواطنون اقترضوا 1.5 مليار ريال من أجل السفر والسياحة في 2018

الرعاية الصحية والتعليم في المركز الأول

A A A
خالد خليل - الرياض
19
3,828

كشفت مؤسسة النقد السعودي "ساما" عن ارتفاع القروض الاستھلاكیة لغرض السیاحة والسفر والرعاية الصحیة والتعلیم والأثاث والسلع المعمرة والسیارات ووسائل النقل الشخصیة وترمیم وتحسین العقارات في الربع الرابع من عام 2018 بالمقارنة بالربع الثالث.

وأوضحت أن القروض لغرض السیاحة والسفر ارتفعت من 451 ملیون ریال في الربع الثالث إلى 484 ملیونًا في الربع الرابع، وكانت في الربع الأول لعام 2018 بقيمة 338 مليون ريال، وأما الربع الثاني فكانت القروض بقيمة 322 مليون ريال وبإجمالي عام 1595 مليون ريال في عام 2018 .

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أنشأت المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1952م، وأوكل إليها العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات، ومن أهم هذه المهام القيام بأعمال مصرف الحكومة، وسك وطبع العملة الوطنية، وإدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، ومراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل، ومراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

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