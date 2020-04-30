"الفيفي" إلى المرتبة الثانية عشرة بإمارة جازان

صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بترقية المستشار بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي إلى المرتبة الثانية عشرة.
صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بترقية المستشار بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي إلى المرتبة الثانية عشرة.
صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بترقية المستشار بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي إلى المرتبة الثانية عشرة.
صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بترقية المستشار بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي إلى المرتبة الثانية عشرة.