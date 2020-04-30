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"الفيفي" إلى المرتبة الثانية عشرة بإمارة جازان

صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بترقية المستشار بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي إلى المرتبة الثانية عشرة.

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"الفيفي" إلى المرتبة الثانية عشرة بإمارة جازان
سبق

صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بترقية المستشار بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي إلى المرتبة الثانية عشرة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:50 PM

"الفيفي" إلى المرتبة الثانية عشرة بإمارة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بترقية المستشار بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي إلى المرتبة الثانية عشرة.

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