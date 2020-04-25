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بعد مقطع تجمُّع العمالة.. "بلدية الشرفية" بجدة تصادر طنَي خضراوات وفواكه

سلّمت الصالح منها للجمعيات الخيرية وأتلفت وأزالت 70 عربة خشبية ومبسطاً

أوضحت أمانة محافظة جدة أن فريق مراقبين من بلدية الشرفية وقف على الباعة الجائلين بحي بني مالك، وتمت مصادرة طنيْن من الخضراوات والفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، حسب المتبع، وإتلاف وإزالة 70 عربة خشبية ومبسطاً بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكنت من دهم الموقع بعد رصده ومواقع أخرى مجاورة، حيث كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تتابع يومياً، وتم رصد هذه المخالفات داخل حي عشوائي.

وكان مقطع قد تمّ تداوله لعمالة تشكل تجمعاً بحي بني مالك؛ ما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا قبل أن تبادر أمانة جدة بإزالة الموقع وتكثيف المراقبة.

أمانة محافظة جدة بلدية الشرفية تجمُّع العمالة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مقطع تجمُّع العمالة.. "بلدية الشرفية" بجدة تصادر طنَي خضراوات وفواكه
سبق

أوضحت أمانة محافظة جدة أن فريق مراقبين من بلدية الشرفية وقف على الباعة الجائلين بحي بني مالك، وتمت مصادرة طنيْن من الخضراوات والفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، حسب المتبع، وإتلاف وإزالة 70 عربة خشبية ومبسطاً بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكنت من دهم الموقع بعد رصده ومواقع أخرى مجاورة، حيث كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تتابع يومياً، وتم رصد هذه المخالفات داخل حي عشوائي.

وكان مقطع قد تمّ تداوله لعمالة تشكل تجمعاً بحي بني مالك؛ ما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا قبل أن تبادر أمانة جدة بإزالة الموقع وتكثيف المراقبة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:25 PM

بعد مقطع تجمُّع العمالة.. "بلدية الشرفية" بجدة تصادر طنَي خضراوات وفواكه

سلّمت الصالح منها للجمعيات الخيرية وأتلفت وأزالت 70 عربة خشبية ومبسطاً

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
9,680

أوضحت أمانة محافظة جدة أن فريق مراقبين من بلدية الشرفية وقف على الباعة الجائلين بحي بني مالك، وتمت مصادرة طنيْن من الخضراوات والفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، حسب المتبع، وإتلاف وإزالة 70 عربة خشبية ومبسطاً بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكنت من دهم الموقع بعد رصده ومواقع أخرى مجاورة، حيث كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تتابع يومياً، وتم رصد هذه المخالفات داخل حي عشوائي.

وكان مقطع قد تمّ تداوله لعمالة تشكل تجمعاً بحي بني مالك؛ ما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا قبل أن تبادر أمانة جدة بإزالة الموقع وتكثيف المراقبة.

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