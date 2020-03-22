كشف حاكم ولاية نيويورك، أندريو كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال يوم واحد فقط. وفي التفاصيل فقد أفاد كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول تطورات أزمة فيروس كورونا، بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الولاية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أن العدد العام للمصابين ارتفع إلى 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة. ودعا كومو الحكومة الفدرالية إلى تأمين شبكة الإمدادات الطبية وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء. مؤكدًا أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال.. لكننا سنتجاوز كل ذلك وسنخرج أقوياء مما كنا عليه. ووفقًا لروسيا اليوم فقد سجلت في الولايات المتحدة نحو 27.6 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 349 وفاة حتى اليوم الأحد.

في إحصائية مفزعة.. نيويورك تسجل 4812 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-22 كشف حاكم ولاية نيويورك، أندريو كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال يوم واحد فقط.



وفي التفاصيل فقد أفاد كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول تطورات أزمة فيروس كورونا، بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الولاية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أن العدد العام للمصابين ارتفع إلى 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة.



ودعا كومو الحكومة الفدرالية إلى تأمين شبكة الإمدادات الطبية وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء. مؤكدًا أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال.. لكننا سنتجاوز كل ذلك وسنخرج أقوياء مما كنا عليه.



ووفقًا لروسيا اليوم فقد سجلت في الولايات المتحدة نحو 27.6 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 349 وفاة حتى اليوم الأحد.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 07:10 PM

اخر تعديل 22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 10:01 PM

في إحصائية مفزعة.. نيويورك تسجل 4812 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم حاكم الولاية يؤكد أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال





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كشف حاكم ولاية نيويورك، أندريو كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال يوم واحد فقط.



وفي التفاصيل فقد أفاد كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول تطورات أزمة فيروس كورونا، بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الولاية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أن العدد العام للمصابين ارتفع إلى 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة.



ودعا كومو الحكومة الفدرالية إلى تأمين شبكة الإمدادات الطبية وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء. مؤكدًا أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال.. لكننا سنتجاوز كل ذلك وسنخرج أقوياء مما كنا عليه.



ووفقًا لروسيا اليوم فقد سجلت في الولايات المتحدة نحو 27.6 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 349 وفاة حتى اليوم الأحد.