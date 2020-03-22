النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في إحصائية مفزعة.. نيويورك تسجل 4812 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

حاكم الولاية يؤكد أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال

كشف حاكم ولاية نيويورك، أندريو كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال يوم واحد فقط.

وفي التفاصيل فقد أفاد كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول تطورات أزمة فيروس كورونا، بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الولاية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أن العدد العام للمصابين ارتفع إلى 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة.

ودعا كومو الحكومة الفدرالية إلى تأمين شبكة الإمدادات الطبية وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء. مؤكدًا أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال.. لكننا سنتجاوز كل ذلك وسنخرج أقوياء مما كنا عليه.

ووفقًا لروسيا اليوم فقد سجلت في الولايات المتحدة نحو 27.6 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 349 وفاة حتى اليوم الأحد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
في إحصائية مفزعة.. نيويورك تسجل 4812 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
سبق

كشف حاكم ولاية نيويورك، أندريو كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال يوم واحد فقط.

وفي التفاصيل فقد أفاد كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول تطورات أزمة فيروس كورونا، بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الولاية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أن العدد العام للمصابين ارتفع إلى 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة.

ودعا كومو الحكومة الفدرالية إلى تأمين شبكة الإمدادات الطبية وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء. مؤكدًا أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال.. لكننا سنتجاوز كل ذلك وسنخرج أقوياء مما كنا عليه.

ووفقًا لروسيا اليوم فقد سجلت في الولايات المتحدة نحو 27.6 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 349 وفاة حتى اليوم الأحد.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:10 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:01 PM

في إحصائية مفزعة.. نيويورك تسجل 4812 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

حاكم الولاية يؤكد أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,813

كشف حاكم ولاية نيويورك، أندريو كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال يوم واحد فقط.

وفي التفاصيل فقد أفاد كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول تطورات أزمة فيروس كورونا، بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الولاية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أن العدد العام للمصابين ارتفع إلى 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة.

ودعا كومو الحكومة الفدرالية إلى تأمين شبكة الإمدادات الطبية وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء. مؤكدًا أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال.. لكننا سنتجاوز كل ذلك وسنخرج أقوياء مما كنا عليه.

ووفقًا لروسيا اليوم فقد سجلت في الولايات المتحدة نحو 27.6 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 349 وفاة حتى اليوم الأحد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,493

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة