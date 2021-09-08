النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نيوزويك": السلطات الإماراتية تلقي القبض على مجموعة أمريكيين بحوزتهم أسلحة

لدى محاولتهم التوجه إلى أفغانستان عبر دبي

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن السلطات الإماراتية ألقت القبض مؤخراً على مجموعة من المواطنين الأمريكيين كانت بحوزتهم أسلحة، لدى محاولتهم التوجه إلى أفغانستان عبر دبي.

"نيوزويك" نقلت عن برقية صادرة من الخارجية الأمريكية، تأكيدها أن هؤلاء الأمريكيين اعتقلوا في مطار دبي في 31 أغسطس الماضي، وتم إطلاق سراحهم بكفالة لاحقاً.

البرقية تنص على أن هؤلاء الأمريكيين "وصلوا إلى دبي على متن طائرة خاصة، وكانت بحوزتهم أسلحة"، ويعتقد أنهم "كانوا يعتزمون المساعدة في جهود الإجلاء من أفغانستان، لكن لم تكن لديهم خطوط سفر موافق عليها".

البرقية ذكرت أن القنصلية العامة الأمريكية في دبي لا تزال على تواصل مع السلطات المحلية؛ بغية احتواء هذه المشكلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"نيوزويك": السلطات الإماراتية تلقي القبض على مجموعة أمريكيين بحوزتهم أسلحة
سبق

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن السلطات الإماراتية ألقت القبض مؤخراً على مجموعة من المواطنين الأمريكيين كانت بحوزتهم أسلحة، لدى محاولتهم التوجه إلى أفغانستان عبر دبي.

"نيوزويك" نقلت عن برقية صادرة من الخارجية الأمريكية، تأكيدها أن هؤلاء الأمريكيين اعتقلوا في مطار دبي في 31 أغسطس الماضي، وتم إطلاق سراحهم بكفالة لاحقاً.

البرقية تنص على أن هؤلاء الأمريكيين "وصلوا إلى دبي على متن طائرة خاصة، وكانت بحوزتهم أسلحة"، ويعتقد أنهم "كانوا يعتزمون المساعدة في جهود الإجلاء من أفغانستان، لكن لم تكن لديهم خطوط سفر موافق عليها".

البرقية ذكرت أن القنصلية العامة الأمريكية في دبي لا تزال على تواصل مع السلطات المحلية؛ بغية احتواء هذه المشكلة.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
04:19 PM

"نيوزويك": السلطات الإماراتية تلقي القبض على مجموعة أمريكيين بحوزتهم أسلحة

لدى محاولتهم التوجه إلى أفغانستان عبر دبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,252

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن السلطات الإماراتية ألقت القبض مؤخراً على مجموعة من المواطنين الأمريكيين كانت بحوزتهم أسلحة، لدى محاولتهم التوجه إلى أفغانستان عبر دبي.

"نيوزويك" نقلت عن برقية صادرة من الخارجية الأمريكية، تأكيدها أن هؤلاء الأمريكيين اعتقلوا في مطار دبي في 31 أغسطس الماضي، وتم إطلاق سراحهم بكفالة لاحقاً.

البرقية تنص على أن هؤلاء الأمريكيين "وصلوا إلى دبي على متن طائرة خاصة، وكانت بحوزتهم أسلحة"، ويعتقد أنهم "كانوا يعتزمون المساعدة في جهود الإجلاء من أفغانستان، لكن لم تكن لديهم خطوط سفر موافق عليها".

البرقية ذكرت أن القنصلية العامة الأمريكية في دبي لا تزال على تواصل مع السلطات المحلية؛ بغية احتواء هذه المشكلة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,481
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,581
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,804
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,878

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة