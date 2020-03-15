"تعليم القنفذة" يطلق خدمة "قريبين منك" حرصاً على سلامة المراجعين

لخدمة المستفيدين وعملاً بالإجراءات الوقائية من كورورنا

أطلقت إدارة تعليم القنفذة خدمة "قريبين منك"، وهي خدمة تابعة لنظام خدمة المستفيدين؛ حرصاً على سلامة المراجعين والمراجعات، ومن منطلق المسؤولية، وعملاً بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد١٩).



من جانبه أوضح لـ"سبق" مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن تلك الخدمة "قريبين منك" تعد آلية ميسرة لخدمة المستفيد الخارجي إلكترونياً دون الحاجة لذهابه لإدارة التعليم، حيث تمكن هذه الخدمة من طرح المقترحات أو الاستفسارات أو الشكاوى وغيرها، بما يضمن وصولها إلكترونياً للجهة المعنية، كما تمكن الخدمة كافة المستفيدين من تتبع طلباتهم إلكترونياً.



ولفت بأن الخدمة تتضمن استقبال جميع الاستفسارات والطلبات والاقتراحات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة على الرابط: http://es.quedu.gov.sa/nearby