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"الجبير" يودع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة بعد انتهاء فترة عمله

فيما بحث علاقات التعاون الثنائي مع سفير موريشيوس

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمن الوزير الجبير الجهود التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.

كما استقبل الجبير، اليوم، بالرياض، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يودع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة بعد انتهاء فترة عمله
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمن الوزير الجبير الجهود التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.

كما استقبل الجبير، اليوم، بالرياض، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
05:18 PM

"الجبير" يودع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة بعد انتهاء فترة عمله

فيما بحث علاقات التعاون الثنائي مع سفير موريشيوس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمن الوزير الجبير الجهود التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.

كما استقبل الجبير، اليوم، بالرياض، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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