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بمناسبة يومها العالمي.. "الحربي" يؤكّد: بيئتنا في أيدٍ أمينة

سلّط الضوء على المهام المنوطة بالقوات الخاصة للأمن البيئي

أكّد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، العميد الركن ساهر بن محمد الحربي؛ أن اليوم العالمي للبيئة مناسبة عالمية لاستعراض الجهود وتقييم الأعمال للمحافظة على البيئة، موضحاً أنها فرصة لمراجعة الأدوار والأهداف المتحققة للوصول إلى الموقع الذي يليق بمكانة بلادنا العالمية.

وقال "الحربي": المملكة اتخذت أخيراً عدداً من الخطوات والقرارات الاستراتيجية للمحافظة على البيئة التي كان من أهمها إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.

وأضاف: القوات تحظى بدعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن قبل سمو ولي العهد الأمين، وبمتابعة وزير الداخلية.

وأردف: قضايا البيئة تشهد اهتماماً عالمياً بصفتها من أهم مكونات تحسين جودة الحياة ومؤشرات التنمية المستدامة، وبالتالي فإن قطاع البيئة في المملكة يشهد اهتماماً خاصاً باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً وإنسانياً ومسؤولية أمام الأجيال القادمة.

وتابع "الحربي": القوات الخاصة للأمن البيئي قطاع أمني يتبع وزارة الداخلية، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية "الأمنية والبيئية" بهدف تفعيل وإنفاذ الأنظمة البيئية، والقيام بمهام ومسؤوليات شاملة تغطي جميع المناطق المهمة بيئياً في أنحاء المملكة كافة.

وقال: مهام القوات الخاصة للأمن البيئي تشمل المراقبة والتحرّي الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة للجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني.. كما تشمل مهامها المشاركة في حالات الطوارئ، والتوعية البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف: ستعمل القوات أيضاً على تطوير وتنفيذ حلول تقنية، وإقامة الشراكات الإستراتيجية بهدف تنمية قدرات الإنفاذ البيئي في المملكة.

واختتم العميد الحربي؛ تصريحه بالتأكيد على أن وجود القوات الخاصة للأمن البيئي دعم من الشركاء في القطاعات المعنية، يضمن أن بيئة المملكة في أيدٍ أمينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمناسبة يومها العالمي.. "الحربي" يؤكّد: بيئتنا في أيدٍ أمينة
سبق

أكّد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، العميد الركن ساهر بن محمد الحربي؛ أن اليوم العالمي للبيئة مناسبة عالمية لاستعراض الجهود وتقييم الأعمال للمحافظة على البيئة، موضحاً أنها فرصة لمراجعة الأدوار والأهداف المتحققة للوصول إلى الموقع الذي يليق بمكانة بلادنا العالمية.

وقال "الحربي": المملكة اتخذت أخيراً عدداً من الخطوات والقرارات الاستراتيجية للمحافظة على البيئة التي كان من أهمها إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.

وأضاف: القوات تحظى بدعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن قبل سمو ولي العهد الأمين، وبمتابعة وزير الداخلية.

وأردف: قضايا البيئة تشهد اهتماماً عالمياً بصفتها من أهم مكونات تحسين جودة الحياة ومؤشرات التنمية المستدامة، وبالتالي فإن قطاع البيئة في المملكة يشهد اهتماماً خاصاً باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً وإنسانياً ومسؤولية أمام الأجيال القادمة.

وتابع "الحربي": القوات الخاصة للأمن البيئي قطاع أمني يتبع وزارة الداخلية، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية "الأمنية والبيئية" بهدف تفعيل وإنفاذ الأنظمة البيئية، والقيام بمهام ومسؤوليات شاملة تغطي جميع المناطق المهمة بيئياً في أنحاء المملكة كافة.

وقال: مهام القوات الخاصة للأمن البيئي تشمل المراقبة والتحرّي الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة للجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني.. كما تشمل مهامها المشاركة في حالات الطوارئ، والتوعية البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف: ستعمل القوات أيضاً على تطوير وتنفيذ حلول تقنية، وإقامة الشراكات الإستراتيجية بهدف تنمية قدرات الإنفاذ البيئي في المملكة.

واختتم العميد الحربي؛ تصريحه بالتأكيد على أن وجود القوات الخاصة للأمن البيئي دعم من الشركاء في القطاعات المعنية، يضمن أن بيئة المملكة في أيدٍ أمينة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:58 PM

بمناسبة يومها العالمي.. "الحربي" يؤكّد: بيئتنا في أيدٍ أمينة

سلّط الضوء على المهام المنوطة بالقوات الخاصة للأمن البيئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، العميد الركن ساهر بن محمد الحربي؛ أن اليوم العالمي للبيئة مناسبة عالمية لاستعراض الجهود وتقييم الأعمال للمحافظة على البيئة، موضحاً أنها فرصة لمراجعة الأدوار والأهداف المتحققة للوصول إلى الموقع الذي يليق بمكانة بلادنا العالمية.

وقال "الحربي": المملكة اتخذت أخيراً عدداً من الخطوات والقرارات الاستراتيجية للمحافظة على البيئة التي كان من أهمها إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.

وأضاف: القوات تحظى بدعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن قبل سمو ولي العهد الأمين، وبمتابعة وزير الداخلية.

وأردف: قضايا البيئة تشهد اهتماماً عالمياً بصفتها من أهم مكونات تحسين جودة الحياة ومؤشرات التنمية المستدامة، وبالتالي فإن قطاع البيئة في المملكة يشهد اهتماماً خاصاً باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً وإنسانياً ومسؤولية أمام الأجيال القادمة.

وتابع "الحربي": القوات الخاصة للأمن البيئي قطاع أمني يتبع وزارة الداخلية، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية "الأمنية والبيئية" بهدف تفعيل وإنفاذ الأنظمة البيئية، والقيام بمهام ومسؤوليات شاملة تغطي جميع المناطق المهمة بيئياً في أنحاء المملكة كافة.

وقال: مهام القوات الخاصة للأمن البيئي تشمل المراقبة والتحرّي الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة للجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني.. كما تشمل مهامها المشاركة في حالات الطوارئ، والتوعية البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف: ستعمل القوات أيضاً على تطوير وتنفيذ حلول تقنية، وإقامة الشراكات الإستراتيجية بهدف تنمية قدرات الإنفاذ البيئي في المملكة.

واختتم العميد الحربي؛ تصريحه بالتأكيد على أن وجود القوات الخاصة للأمن البيئي دعم من الشركاء في القطاعات المعنية، يضمن أن بيئة المملكة في أيدٍ أمينة.

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