العراق.. الحكم بإعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء لداعش

إضافة لـ10أحكام بالسجن المؤبد بحق 10نساء من جنسيات مختلفة

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر قضائي لفرانس برس.

وقال المسؤول إن "قاضي المحكمة الجنائية أصدر حكماً بالإعدام بحق 15 امرأة تركية" بعد إقرارهن بالانتماء لـ"داعش"، فيما حكم على تركية أخرى بالسجن المؤبد .

وكان متحدث باسم محكمة الجنايات المركزية في بغداد قد قال في بيان، في 19 فبراير، إن المحكمة قضت بالإعدام شنقاً على تركية بتهمة الانضمام للتنظيم.

وأشار المتحدث إلى أن 10 نساء من جنسيات مختلفة حُكم عليهن بالسجن المؤبد، ويمكن استئناف جميع الأحكام.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية".