النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق.. الحكم بإعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء لداعش

إضافة لـ10أحكام بالسجن المؤبد بحق 10نساء من جنسيات مختلفة

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر قضائي لفرانس برس.

وقال المسؤول إن "قاضي المحكمة الجنائية أصدر حكماً بالإعدام بحق 15 امرأة تركية" بعد إقرارهن بالانتماء لـ"داعش"، فيما حكم على تركية أخرى بالسجن المؤبد .

وكان متحدث باسم محكمة الجنايات المركزية في بغداد قد قال في بيان، في 19 فبراير، إن المحكمة قضت بالإعدام شنقاً على تركية بتهمة الانضمام للتنظيم.

وأشار المتحدث إلى أن 10 نساء من جنسيات مختلفة حُكم عليهن بالسجن المؤبد، ويمكن استئناف جميع الأحكام.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العراق.. الحكم بإعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء لداعش
سبق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر قضائي لفرانس برس.

وقال المسؤول إن "قاضي المحكمة الجنائية أصدر حكماً بالإعدام بحق 15 امرأة تركية" بعد إقرارهن بالانتماء لـ"داعش"، فيما حكم على تركية أخرى بالسجن المؤبد .

وكان متحدث باسم محكمة الجنايات المركزية في بغداد قد قال في بيان، في 19 فبراير، إن المحكمة قضت بالإعدام شنقاً على تركية بتهمة الانضمام للتنظيم.

وأشار المتحدث إلى أن 10 نساء من جنسيات مختلفة حُكم عليهن بالسجن المؤبد، ويمكن استئناف جميع الأحكام.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية".

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:47 PM

العراق.. الحكم بإعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء لداعش

إضافة لـ10أحكام بالسجن المؤبد بحق 10نساء من جنسيات مختلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
5,946

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر قضائي لفرانس برس.

وقال المسؤول إن "قاضي المحكمة الجنائية أصدر حكماً بالإعدام بحق 15 امرأة تركية" بعد إقرارهن بالانتماء لـ"داعش"، فيما حكم على تركية أخرى بالسجن المؤبد .

وكان متحدث باسم محكمة الجنايات المركزية في بغداد قد قال في بيان، في 19 فبراير، إن المحكمة قضت بالإعدام شنقاً على تركية بتهمة الانضمام للتنظيم.

وأشار المتحدث إلى أن 10 نساء من جنسيات مختلفة حُكم عليهن بالسجن المؤبد، ويمكن استئناف جميع الأحكام.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية".

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة