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"الباردة الأقوى" تتوغل والثلوج تتهيأ.. "خريطة ثامن أيام المطرية" بتوقيع "المسند"

حذّر من خطر الصقيع وتوقّع تأثر الرياح السطحية بسبب "منخفض جوي متوسطي"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الموجة الباردة تتوغل أكثر اليوم إلى الأجواء الشمالية من السعودية وتُخفض درجة الحرارة أكثر، مشيراً إلى أن هذه الوتيرة تستمر حتى يبلغ البرد أشده الثلاثاء والأربعاء، محذّراً من أن خطر تشكُّل الصقيع وارد في المناطق الشمالية وشمال الوسطى؛ حيث تعد الموجة الباردة تلك هي الأقوى منذ بداية الشتاء في هذا الموسم.

وتوقّع "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن تتهيأ الظروف مساء اليوم لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة نواحي طريف وحزم الجلاميد، وصباح يوم غد على أجزاءٍ من الجوف، وبشكل أكثر على مرتفعات جبال اللوز- شمال غربي تبوك، وربما مساء غد على حرة الرحى- جنوبي تبوك؛ حيث تستمر الحالة حتى الأربعاء.

وأوضح أن اليوم هو الثامن من الحالة المطرية، ومتوقع أن تتأثر أجزاءٌ من شمالي الربع الخالي بأمطار متفرقة، وأجزاءٌ من عسير والباحة، كما تتشكّل سحبٌ قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من شمالي الحدود الشمالية والجوف، وربما تبوك.

وتابع: "بسبب مرور منخفض جوي متوسطي، متوقع أن تؤثر جبهته الباردة في نشاط الرياح السطحية الغربية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك مكة المكرّمة والباحة وعسير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الباردة الأقوى" تتوغل والثلوج تتهيأ.. "خريطة ثامن أيام المطرية" بتوقيع "المسند"
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الموجة الباردة تتوغل أكثر اليوم إلى الأجواء الشمالية من السعودية وتُخفض درجة الحرارة أكثر، مشيراً إلى أن هذه الوتيرة تستمر حتى يبلغ البرد أشده الثلاثاء والأربعاء، محذّراً من أن خطر تشكُّل الصقيع وارد في المناطق الشمالية وشمال الوسطى؛ حيث تعد الموجة الباردة تلك هي الأقوى منذ بداية الشتاء في هذا الموسم.

وتوقّع "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن تتهيأ الظروف مساء اليوم لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة نواحي طريف وحزم الجلاميد، وصباح يوم غد على أجزاءٍ من الجوف، وبشكل أكثر على مرتفعات جبال اللوز- شمال غربي تبوك، وربما مساء غد على حرة الرحى- جنوبي تبوك؛ حيث تستمر الحالة حتى الأربعاء.

وأوضح أن اليوم هو الثامن من الحالة المطرية، ومتوقع أن تتأثر أجزاءٌ من شمالي الربع الخالي بأمطار متفرقة، وأجزاءٌ من عسير والباحة، كما تتشكّل سحبٌ قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من شمالي الحدود الشمالية والجوف، وربما تبوك.

وتابع: "بسبب مرور منخفض جوي متوسطي، متوقع أن تؤثر جبهته الباردة في نشاط الرياح السطحية الغربية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك مكة المكرّمة والباحة وعسير".

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
09:12 AM

"الباردة الأقوى" تتوغل والثلوج تتهيأ.. "خريطة ثامن أيام المطرية" بتوقيع "المسند"

حذّر من خطر الصقيع وتوقّع تأثر الرياح السطحية بسبب "منخفض جوي متوسطي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الموجة الباردة تتوغل أكثر اليوم إلى الأجواء الشمالية من السعودية وتُخفض درجة الحرارة أكثر، مشيراً إلى أن هذه الوتيرة تستمر حتى يبلغ البرد أشده الثلاثاء والأربعاء، محذّراً من أن خطر تشكُّل الصقيع وارد في المناطق الشمالية وشمال الوسطى؛ حيث تعد الموجة الباردة تلك هي الأقوى منذ بداية الشتاء في هذا الموسم.

وتوقّع "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن تتهيأ الظروف مساء اليوم لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة نواحي طريف وحزم الجلاميد، وصباح يوم غد على أجزاءٍ من الجوف، وبشكل أكثر على مرتفعات جبال اللوز- شمال غربي تبوك، وربما مساء غد على حرة الرحى- جنوبي تبوك؛ حيث تستمر الحالة حتى الأربعاء.

وأوضح أن اليوم هو الثامن من الحالة المطرية، ومتوقع أن تتأثر أجزاءٌ من شمالي الربع الخالي بأمطار متفرقة، وأجزاءٌ من عسير والباحة، كما تتشكّل سحبٌ قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من شمالي الحدود الشمالية والجوف، وربما تبوك.

وتابع: "بسبب مرور منخفض جوي متوسطي، متوقع أن تؤثر جبهته الباردة في نشاط الرياح السطحية الغربية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك مكة المكرّمة والباحة وعسير".

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