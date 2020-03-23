فيديو.. دعاء جماعي من شرفات المنازل بالمغرب لرفع بلاء كورونا

فيما ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 115 حالة ووفاة 4 أشخاص

انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مجموعة من المواطنين في المغرب، خرجوا إلى شرفات منازلهم للتضرع إلى الله بأن يرفع "البلاء" عن العالم.

ووفق ما نشرته وكالة "سبوتنيك" اليوم؛ فقد شارك أحد المواطنين المغاربة مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمجموعة من الأسر في المغرب داخل شرفات عدد من العقارات وهم يتضرعون إلى الله بالدعاء بصوت مرتفع، لرفع البلاء والكرب والغمة عن العالم، بحسب موقع "صدى البلد".

وبحسب أحدث إحصائية؛ فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب 115 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات.