8 مناطق تواعد الأمطار اليوم و"المدني" تدعو إلى الحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.
جاء ذلك عقب تنبيه صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على مناطق: "مكة المكرّمة، الباحة، جازان، نجران، حائل، القصيم، تبوك، عسير".
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.
جاء ذلك عقب تنبيه صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على مناطق: "مكة المكرّمة، الباحة، جازان، نجران، حائل، القصيم، تبوك، عسير".أمطار حالة الطقس الطقس الدفاع المدني الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.
جاء ذلك عقب تنبيه صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على مناطق: "مكة المكرّمة، الباحة، جازان، نجران، حائل، القصيم، تبوك، عسير".
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.
جاء ذلك عقب تنبيه صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على مناطق: "مكة المكرّمة، الباحة، جازان، نجران، حائل، القصيم، تبوك، عسير".