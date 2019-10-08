جاء ذلك عقب تنبيه صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على مناطق: "مكة المكرّمة، الباحة، جازان، نجران، حائل، القصيم، تبوك، عسير".

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

8 مناطق تواعد الأمطار اليوم و"المدني" تدعو إلى الحذر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-08 دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول. جاء ذلك عقب تنبيه صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على مناطق: "مكة المكرّمة، الباحة، جازان، نجران، حائل، القصيم، تبوك، عسير".

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 01:15 PM

8 مناطق تواعد الأمطار اليوم و"المدني" تدعو إلى الحذر طالبت بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول





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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

جاء ذلك عقب تنبيه صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على مناطق: "مكة المكرّمة، الباحة، جازان، نجران، حائل، القصيم، تبوك، عسير".