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"شؤون الحرمين": تطهير وتعقيم الحرم وساحاته على مدار 24 ساعة

بـ42 ألف لتر من المعقمات والمطهرات موزعة على 4 ورديات

تواصل إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة موزعة على 4 ورديات.

وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أنه يتم غسل وتطهير المسجد الحرام وساحاته ودورات المياه (7) مرات، كما يتم تعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته يومياً، وكذلك تتم تعبئة معقمات الأيدي الموجودة داخل وخارج المسجد الحرام واستخدام (42) ألف لتر من المعقمات والمطهرات أثناء عملية الغسيل يومياً بمعدل (14) ألف لتر لكل وردية.

وأفاد بأنه يوجد (300) جهاز معقم لليد تتم تعبئتها بـ(900) لتر يومياً بمعدل (300) لتر لكل وردية، ويتم استخدام (120) لتراً من المعطرات يومياً على مدار اليوم بمعدل (40) لتراً لكل وردية، كما يتم استخدام المعقمات الخاصة بالرش على عامة المواقع بعدد (1500) لتر يومياً بمعدل (500) لتر لكل وردية.

وبين أنه يتم قبل الغسل رش المبيدات الصديقة للبيئة بعدد 21 لتراً يومياً بمعدل حوالي 7 لترات، ويتم فرش السجاد قبل كل صلاة ويتم تعقيمه وتعقيم سجادة الإمام والسنة بجهاز رش المعقم قبل وبعد الصلاة مباشرة، ويتم كنس السجاد قبل وبعد كل صلاة، ثم يتم تغيير واستبدال السجاد يومياً.

وكشف "ودعاني" أنه يتم تعقيم السجاجيد وسجادة الإمام والسنة بالأوزون قبل كل صلاة، ويتم فرش صفين من السجاجيد مع الأخذ بالاعتبار المسافة الفاصلة بين كل صف وآخر، ويتم فرش صفين من السجاجيد قبل صلاة المغرب أمام المحراب من أجل فطور الإمام ويتم ترحيلها بعد صلاة المغرب.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعقيم بالمسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الحرمين": تطهير وتعقيم الحرم وساحاته على مدار 24 ساعة
سبق

تواصل إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة موزعة على 4 ورديات.

وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أنه يتم غسل وتطهير المسجد الحرام وساحاته ودورات المياه (7) مرات، كما يتم تعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته يومياً، وكذلك تتم تعبئة معقمات الأيدي الموجودة داخل وخارج المسجد الحرام واستخدام (42) ألف لتر من المعقمات والمطهرات أثناء عملية الغسيل يومياً بمعدل (14) ألف لتر لكل وردية.

وأفاد بأنه يوجد (300) جهاز معقم لليد تتم تعبئتها بـ(900) لتر يومياً بمعدل (300) لتر لكل وردية، ويتم استخدام (120) لتراً من المعطرات يومياً على مدار اليوم بمعدل (40) لتراً لكل وردية، كما يتم استخدام المعقمات الخاصة بالرش على عامة المواقع بعدد (1500) لتر يومياً بمعدل (500) لتر لكل وردية.

وبين أنه يتم قبل الغسل رش المبيدات الصديقة للبيئة بعدد 21 لتراً يومياً بمعدل حوالي 7 لترات، ويتم فرش السجاد قبل كل صلاة ويتم تعقيمه وتعقيم سجادة الإمام والسنة بجهاز رش المعقم قبل وبعد الصلاة مباشرة، ويتم كنس السجاد قبل وبعد كل صلاة، ثم يتم تغيير واستبدال السجاد يومياً.

وكشف "ودعاني" أنه يتم تعقيم السجاجيد وسجادة الإمام والسنة بالأوزون قبل كل صلاة، ويتم فرش صفين من السجاجيد مع الأخذ بالاعتبار المسافة الفاصلة بين كل صف وآخر، ويتم فرش صفين من السجاجيد قبل صلاة المغرب أمام المحراب من أجل فطور الإمام ويتم ترحيلها بعد صلاة المغرب.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
05:39 PM

"شؤون الحرمين": تطهير وتعقيم الحرم وساحاته على مدار 24 ساعة

بـ42 ألف لتر من المعقمات والمطهرات موزعة على 4 ورديات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تواصل إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة موزعة على 4 ورديات.

وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أنه يتم غسل وتطهير المسجد الحرام وساحاته ودورات المياه (7) مرات، كما يتم تعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته يومياً، وكذلك تتم تعبئة معقمات الأيدي الموجودة داخل وخارج المسجد الحرام واستخدام (42) ألف لتر من المعقمات والمطهرات أثناء عملية الغسيل يومياً بمعدل (14) ألف لتر لكل وردية.

وأفاد بأنه يوجد (300) جهاز معقم لليد تتم تعبئتها بـ(900) لتر يومياً بمعدل (300) لتر لكل وردية، ويتم استخدام (120) لتراً من المعطرات يومياً على مدار اليوم بمعدل (40) لتراً لكل وردية، كما يتم استخدام المعقمات الخاصة بالرش على عامة المواقع بعدد (1500) لتر يومياً بمعدل (500) لتر لكل وردية.

وبين أنه يتم قبل الغسل رش المبيدات الصديقة للبيئة بعدد 21 لتراً يومياً بمعدل حوالي 7 لترات، ويتم فرش السجاد قبل كل صلاة ويتم تعقيمه وتعقيم سجادة الإمام والسنة بجهاز رش المعقم قبل وبعد الصلاة مباشرة، ويتم كنس السجاد قبل وبعد كل صلاة، ثم يتم تغيير واستبدال السجاد يومياً.

وكشف "ودعاني" أنه يتم تعقيم السجاجيد وسجادة الإمام والسنة بالأوزون قبل كل صلاة، ويتم فرش صفين من السجاجيد مع الأخذ بالاعتبار المسافة الفاصلة بين كل صف وآخر، ويتم فرش صفين من السجاجيد قبل صلاة المغرب أمام المحراب من أجل فطور الإمام ويتم ترحيلها بعد صلاة المغرب.

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