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جوازات وأموال.. القنصلية بإسطنبول تؤكد: سرقة السياح السعوديين متنوعة وتكثر بهذه الأماكن

"الذيابي" لـ"سبق": انخفاض كبير في عددهم وشكلنا غرفة عمليات على مدار الساعة

أوضح القائم بالأعمال في القنصلية السعودية بإسطنبول مشاري الذيابي أن السرقات التي يتعرض لها السياح السعوديون متنوعة، وفي أكثر من مكان خاصة في إسطنبول والمناطق السياحية والمولات، وأشار: "هناك انخفاض كبير في عدد السياح خلال الفترة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة".

وقال "الذيابي" لـ"سبق": "تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة بين السفارة والقنصلية؛ وذلك لاستقبال البلاغات ممن يتعرضون لسرقة جوازات سفرهم أو أموالهم، وهناك انخفاض بنسبة السياح السعوديين". مؤكداً أن الغرفة تعمل طوال العام خاصة في فترة الصيف بتوجيه من وزارة الخارجية.

وكانت السفارة السعودية بتركيا قد حذّرت قبل أيام السياح السعوديين من سرقة ونشل جوازات سفرهم ومقتنياتهم، ونبهت من الذهاب للأماكن المزدحمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جوازات وأموال.. القنصلية بإسطنبول تؤكد: سرقة السياح السعوديين متنوعة وتكثر بهذه الأماكن
سبق

أوضح القائم بالأعمال في القنصلية السعودية بإسطنبول مشاري الذيابي أن السرقات التي يتعرض لها السياح السعوديون متنوعة، وفي أكثر من مكان خاصة في إسطنبول والمناطق السياحية والمولات، وأشار: "هناك انخفاض كبير في عدد السياح خلال الفترة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة".

وقال "الذيابي" لـ"سبق": "تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة بين السفارة والقنصلية؛ وذلك لاستقبال البلاغات ممن يتعرضون لسرقة جوازات سفرهم أو أموالهم، وهناك انخفاض بنسبة السياح السعوديين". مؤكداً أن الغرفة تعمل طوال العام خاصة في فترة الصيف بتوجيه من وزارة الخارجية.

وكانت السفارة السعودية بتركيا قد حذّرت قبل أيام السياح السعوديين من سرقة ونشل جوازات سفرهم ومقتنياتهم، ونبهت من الذهاب للأماكن المزدحمة.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
03:08 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
04:22 PM

جوازات وأموال.. القنصلية بإسطنبول تؤكد: سرقة السياح السعوديين متنوعة وتكثر بهذه الأماكن

"الذيابي" لـ"سبق": انخفاض كبير في عددهم وشكلنا غرفة عمليات على مدار الساعة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
12
11,154

أوضح القائم بالأعمال في القنصلية السعودية بإسطنبول مشاري الذيابي أن السرقات التي يتعرض لها السياح السعوديون متنوعة، وفي أكثر من مكان خاصة في إسطنبول والمناطق السياحية والمولات، وأشار: "هناك انخفاض كبير في عدد السياح خلال الفترة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة".

وقال "الذيابي" لـ"سبق": "تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة بين السفارة والقنصلية؛ وذلك لاستقبال البلاغات ممن يتعرضون لسرقة جوازات سفرهم أو أموالهم، وهناك انخفاض بنسبة السياح السعوديين". مؤكداً أن الغرفة تعمل طوال العام خاصة في فترة الصيف بتوجيه من وزارة الخارجية.

وكانت السفارة السعودية بتركيا قد حذّرت قبل أيام السياح السعوديين من سرقة ونشل جوازات سفرهم ومقتنياتهم، ونبهت من الذهاب للأماكن المزدحمة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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#تراجع_السياحه_في_تركيا

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