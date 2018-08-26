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يومي السبت والأحد القادمين.. "إنفاذ" يشرف على مزادين لمنقولات ومقتنيات تراثية

تشمل مكتبة قديمة بها أكثر من ألف كتاب ووثائق وسجلات يتجاوز عمرها 71 عامًا

يشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، على مزاد المنقولات المتنوعة يومي السبت والأحد القادمين 28- 29 أغسطس 2021م، ويقيم المزادَ وكيلُ بيع متخصص في عرض وبيع النوادر من المقتنيات الخاصة أو الأعمال الفنية وغير ذلك من المنقولات.

ويعرض المزاد، عددًا من المقتنيات والمنقولات والأملاك في منزل خاص بمدينة الرياض في حي الربوة، وتشمل: مكتبة قديمة بها أكثر من ألف كتاب ووثائق وسجلات يتجاوز عمرها 71 عامًا، وعدة مخطوطات قديمة، ومصاحف مخطوطة ومطبوعة نادرة، والعديد من قطع السجاد الثمين، وأثاث وأجهزة منزلية، ولوحات فنية وصور قديمة للحرم المكي، وأجهزة مذياع قديمة، وأوانٍ نادرة، ومقتنيات شخصية نادرة، بالإضافة إلى سيارة كلاسيكية من نوع رولز رويس موديل 1983.. وما يقارب الـ100 قطعة من المقتنيات الثمينة.

ويمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال صفحة المزادات بموقع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الإلكتروني.

ويُعد مركز "إنفاذ" بيت الخبرة المختص بالإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة؛ وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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يومي السبت والأحد القادمين.. "إنفاذ" يشرف على مزادين لمنقولات ومقتنيات تراثية
سبق

يشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، على مزاد المنقولات المتنوعة يومي السبت والأحد القادمين 28- 29 أغسطس 2021م، ويقيم المزادَ وكيلُ بيع متخصص في عرض وبيع النوادر من المقتنيات الخاصة أو الأعمال الفنية وغير ذلك من المنقولات.

ويعرض المزاد، عددًا من المقتنيات والمنقولات والأملاك في منزل خاص بمدينة الرياض في حي الربوة، وتشمل: مكتبة قديمة بها أكثر من ألف كتاب ووثائق وسجلات يتجاوز عمرها 71 عامًا، وعدة مخطوطات قديمة، ومصاحف مخطوطة ومطبوعة نادرة، والعديد من قطع السجاد الثمين، وأثاث وأجهزة منزلية، ولوحات فنية وصور قديمة للحرم المكي، وأجهزة مذياع قديمة، وأوانٍ نادرة، ومقتنيات شخصية نادرة، بالإضافة إلى سيارة كلاسيكية من نوع رولز رويس موديل 1983.. وما يقارب الـ100 قطعة من المقتنيات الثمينة.

ويمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال صفحة المزادات بموقع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الإلكتروني.

ويُعد مركز "إنفاذ" بيت الخبرة المختص بالإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة؛ وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
12:16 PM

يومي السبت والأحد القادمين.. "إنفاذ" يشرف على مزادين لمنقولات ومقتنيات تراثية

تشمل مكتبة قديمة بها أكثر من ألف كتاب ووثائق وسجلات يتجاوز عمرها 71 عامًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، على مزاد المنقولات المتنوعة يومي السبت والأحد القادمين 28- 29 أغسطس 2021م، ويقيم المزادَ وكيلُ بيع متخصص في عرض وبيع النوادر من المقتنيات الخاصة أو الأعمال الفنية وغير ذلك من المنقولات.

ويعرض المزاد، عددًا من المقتنيات والمنقولات والأملاك في منزل خاص بمدينة الرياض في حي الربوة، وتشمل: مكتبة قديمة بها أكثر من ألف كتاب ووثائق وسجلات يتجاوز عمرها 71 عامًا، وعدة مخطوطات قديمة، ومصاحف مخطوطة ومطبوعة نادرة، والعديد من قطع السجاد الثمين، وأثاث وأجهزة منزلية، ولوحات فنية وصور قديمة للحرم المكي، وأجهزة مذياع قديمة، وأوانٍ نادرة، ومقتنيات شخصية نادرة، بالإضافة إلى سيارة كلاسيكية من نوع رولز رويس موديل 1983.. وما يقارب الـ100 قطعة من المقتنيات الثمينة.

ويمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال صفحة المزادات بموقع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الإلكتروني.

ويُعد مركز "إنفاذ" بيت الخبرة المختص بالإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة؛ وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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