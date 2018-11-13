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السعودية تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًا وقع بمحافظة الأنبار العراقية

أكدت وقوفها وتضامنها مع العراق ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأدى إلى سقوط عددٍ من القتلى.


وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة، مؤكدًا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًا وقع بمحافظة الأنبار العراقية
سبق

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأدى إلى سقوط عددٍ من القتلى.


وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة، مؤكدًا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف كافة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:25 PM

السعودية تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًا وقع بمحافظة الأنبار العراقية

أكدت وقوفها وتضامنها مع العراق ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأدى إلى سقوط عددٍ من القتلى.


وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة، مؤكدًا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف كافة.

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