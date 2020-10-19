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تسليم "البشير".. السودان يؤكد استعداده للتعاون مع "الجنائية الدولية"

"عبدالباري" أشار إلى بحث القضايا التي ستنظرها المحكمة

ذكر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم (الاثنين)، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن الموقف السوداني من حيث المبدأ هو التعاون مع المحكمة.

وأضاف أن هذا التعاون يشمل قضايا دارفور، التي كانت من أهداف زيارة "بنسودا" للخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، استعداد السودان للتعاون على مستوى الخيارات ونظام روما.

وأوضح أنه تطرق مع وفد المحكمة الجنائية الدولية لعدة خيارات ومقترحات فيما يتعلق بشأن القضايا أمام المحكمة، ويتطلع السودان للوصول إلى رؤية مشتركة، بما يتماشى مع رغبة الحكومة والمواطنين.

من ناحيتها، بينت "بنسودا" أن الغرض الأساسي من زيارتها هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية، لبحث تسليم الرئيس السابق عمر البشير.

وأشارت إلى التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى، التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تسليم "البشير".. السودان يؤكد استعداده للتعاون مع "الجنائية الدولية"
سبق

ذكر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم (الاثنين)، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن الموقف السوداني من حيث المبدأ هو التعاون مع المحكمة.

وأضاف أن هذا التعاون يشمل قضايا دارفور، التي كانت من أهداف زيارة "بنسودا" للخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، استعداد السودان للتعاون على مستوى الخيارات ونظام روما.

وأوضح أنه تطرق مع وفد المحكمة الجنائية الدولية لعدة خيارات ومقترحات فيما يتعلق بشأن القضايا أمام المحكمة، ويتطلع السودان للوصول إلى رؤية مشتركة، بما يتماشى مع رغبة الحكومة والمواطنين.

من ناحيتها، بينت "بنسودا" أن الغرض الأساسي من زيارتها هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية، لبحث تسليم الرئيس السابق عمر البشير.

وأشارت إلى التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى، التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:13 PM

تسليم "البشير".. السودان يؤكد استعداده للتعاون مع "الجنائية الدولية"

"عبدالباري" أشار إلى بحث القضايا التي ستنظرها المحكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم (الاثنين)، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن الموقف السوداني من حيث المبدأ هو التعاون مع المحكمة.

وأضاف أن هذا التعاون يشمل قضايا دارفور، التي كانت من أهداف زيارة "بنسودا" للخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، استعداد السودان للتعاون على مستوى الخيارات ونظام روما.

وأوضح أنه تطرق مع وفد المحكمة الجنائية الدولية لعدة خيارات ومقترحات فيما يتعلق بشأن القضايا أمام المحكمة، ويتطلع السودان للوصول إلى رؤية مشتركة، بما يتماشى مع رغبة الحكومة والمواطنين.

من ناحيتها، بينت "بنسودا" أن الغرض الأساسي من زيارتها هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية، لبحث تسليم الرئيس السابق عمر البشير.

وأشارت إلى التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى، التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور.

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