بمناسبة شهر رمضان.. رسالة مصوّرة من الأمين العام للأمم المتحدة للعالم الإسلامي

عبّر فيها عن أطيب الأماني لملايين المسلمين وتمنّى للجميع الرحمةَ والتضامن والتعاطف

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ رسالة مصورة بمناسبة شهر رمضان المبارك، نقل فيها أطيب أمانيه لملايين المسلمين حول العالم، وتمنّى للجميع الرحمةَ والتضامن والتعاطف في هذه الأوقات العصيبة.

وقال غوتيريش: إن شهر رمضان هذا العام مختلف جداً؛ في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم بعد أن ظهرت في الصين لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وأضاف: "الكثير من الأنشطة المجتمعية ستتأثر بالطبع بالتدابير الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد-19".

وتحدث في الرسالة عن العديد من الأشخاص الذين يحيون شهر رمضان آخر في ظل ويلات الحرب وانعدام الأمن حول العالم.

وقال: "لقد دعوت مؤخراً إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي للتركيز على عدونا المشترك، ألا وهو الفيروس، وإنني أكرر هذا النداء اليوم".

وأثنى الأمين العام على الحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم الإسلامي "الذين يعيشون بإيمانهم ويدعمون الفارّين من النزاعات في أفضل تقاليد الضيافة والكرم الإسلامي".

وأضاف: "إن هذا يمثل درساً رائعاً في العالم الذي تم فيه إيصاد الكثير من الأبواب أمام من يحتاجون للحماية، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19.