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"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشتمل على التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما استعرض المجلس العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ميتسوي سوميتو مو المصرفية).

وتضمّن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالميًّا، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدَّيْن العالمية، وأبرز التوصيات حيالها.

الرياض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قصر اليمامة رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشتمل على التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما استعرض المجلس العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ميتسوي سوميتو مو المصرفية).

وتضمّن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالميًّا، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدَّيْن العالمية، وأبرز التوصيات حيالها.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:12 PM

"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشتمل على التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما استعرض المجلس العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ميتسوي سوميتو مو المصرفية).

وتضمّن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالميًّا، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدَّيْن العالمية، وأبرز التوصيات حيالها.

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