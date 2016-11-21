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"الصحة": تسجيل 36 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. استكمال اختبارات الفصل الدراسي الأول حضورياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

استكمل، اليوم الأحد، طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنون بجرعتين من لقاح كورونا، أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضورياً؛ حيث سارت الاختبارات مع مطلع الأسبوع الحالي بانتظام، ومتابعة مستمرة من إدارات ومكاتب التعليم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية" ووزارة الصحة، كما أدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح اختباراتهم عن بُعد من خلال "مدرستي".

وواصل مديرو إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات زياراتهم الميدانية للمدارس، والاطلاع على العمليات التنظيمية والفنية لأعمال الاختبارات، وسير الاختبارات الحضورية، وأداء الطلبة للاختبارات، وكذلك متابعة أعمال اللجان، وانتظام أعمال رصد الدرجات وتدقيقها.

وأكدت وزارة التعليم على سير العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات، تتكامل فيها توزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، إلى جانب تحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات حضورياً، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، منوهة إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين المدارس والأسر في دعم وتهيئة الطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات سواء حضورياً أو عن بُعد.

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بالصور.. استكمال اختبارات الفصل الدراسي الأول حضورياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

استكمل، اليوم الأحد، طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنون بجرعتين من لقاح كورونا، أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضورياً؛ حيث سارت الاختبارات مع مطلع الأسبوع الحالي بانتظام، ومتابعة مستمرة من إدارات ومكاتب التعليم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية" ووزارة الصحة، كما أدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح اختباراتهم عن بُعد من خلال "مدرستي".

وواصل مديرو إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات زياراتهم الميدانية للمدارس، والاطلاع على العمليات التنظيمية والفنية لأعمال الاختبارات، وسير الاختبارات الحضورية، وأداء الطلبة للاختبارات، وكذلك متابعة أعمال اللجان، وانتظام أعمال رصد الدرجات وتدقيقها.

وأكدت وزارة التعليم على سير العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات، تتكامل فيها توزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، إلى جانب تحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات حضورياً، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، منوهة إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين المدارس والأسر في دعم وتهيئة الطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات سواء حضورياً أو عن بُعد.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:15 PM

بالصور.. استكمال اختبارات الفصل الدراسي الأول حضورياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكمل، اليوم الأحد، طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنون بجرعتين من لقاح كورونا، أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضورياً؛ حيث سارت الاختبارات مع مطلع الأسبوع الحالي بانتظام، ومتابعة مستمرة من إدارات ومكاتب التعليم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية" ووزارة الصحة، كما أدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح اختباراتهم عن بُعد من خلال "مدرستي".

وواصل مديرو إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات زياراتهم الميدانية للمدارس، والاطلاع على العمليات التنظيمية والفنية لأعمال الاختبارات، وسير الاختبارات الحضورية، وأداء الطلبة للاختبارات، وكذلك متابعة أعمال اللجان، وانتظام أعمال رصد الدرجات وتدقيقها.

وأكدت وزارة التعليم على سير العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات، تتكامل فيها توزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، إلى جانب تحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات حضورياً، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، منوهة إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين المدارس والأسر في دعم وتهيئة الطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات سواء حضورياً أو عن بُعد.

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