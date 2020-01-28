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تفاعلاً مع "سبق".. تركيب برج اتصالات في "دانة القادسية"

الأهالي انتظروا البدء في تشغيله بفارغ الصبر منذ سنوات

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" بشأن معاناة أهالي حي"دانة القادسية" شرق مدينة الرياض مع سوء الاتصالات في الحي، شهد ظهر اليوم تركيب برج لأحد المشغلات؛ في تفاعل سريع من هيئة الاتصالات.

وقد وثقت "سبق" بالفيديو عملية التركيب ميدانيًّا، وينتظر الأهالي البدء في تشغيله بفارغ الصبر بعد معاناة طالت لسنوات.

وكانت "سبق" قد نشرت الاثنين الماضي موضوعًا تحت عنوان "نرى الاستاد ولا نستطيع الاتصال...معاناة تلخص أهالي حي بالرياض.. ما خفي أعظم".

حي دانة القادسية برج اتصالات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. تركيب برج اتصالات في "دانة القادسية"
سبق

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" بشأن معاناة أهالي حي"دانة القادسية" شرق مدينة الرياض مع سوء الاتصالات في الحي، شهد ظهر اليوم تركيب برج لأحد المشغلات؛ في تفاعل سريع من هيئة الاتصالات.

وقد وثقت "سبق" بالفيديو عملية التركيب ميدانيًّا، وينتظر الأهالي البدء في تشغيله بفارغ الصبر بعد معاناة طالت لسنوات.

وكانت "سبق" قد نشرت الاثنين الماضي موضوعًا تحت عنوان "نرى الاستاد ولا نستطيع الاتصال...معاناة تلخص أهالي حي بالرياض.. ما خفي أعظم".

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
05:03 PM

تفاعلاً مع "سبق".. تركيب برج اتصالات في "دانة القادسية"

الأهالي انتظروا البدء في تشغيله بفارغ الصبر منذ سنوات

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
1
412

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" بشأن معاناة أهالي حي"دانة القادسية" شرق مدينة الرياض مع سوء الاتصالات في الحي، شهد ظهر اليوم تركيب برج لأحد المشغلات؛ في تفاعل سريع من هيئة الاتصالات.

وقد وثقت "سبق" بالفيديو عملية التركيب ميدانيًّا، وينتظر الأهالي البدء في تشغيله بفارغ الصبر بعد معاناة طالت لسنوات.

وكانت "سبق" قد نشرت الاثنين الماضي موضوعًا تحت عنوان "نرى الاستاد ولا نستطيع الاتصال...معاناة تلخص أهالي حي بالرياض.. ما خفي أعظم".

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