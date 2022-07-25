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الغبار والأمطار يجتاحان محافظات جازان.. والجهات المعنية تستنفر

فيما دعا "المدني" إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة

شهدت المحافظات الجبلية بمنطقة جازان هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة فيما شهد عدد من المحافظات الساحلية موجة غبار شديدة حدت من الرؤية، وأجبرت قائدي المركبات على الطريق الدولي على التوقف بعد أن انعدمت الرؤية تمامًا.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات،

ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الغبار والأمطار يجتاحان محافظات جازان.. والجهات المعنية تستنفر
سبق

شهدت المحافظات الجبلية بمنطقة جازان هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة فيما شهد عدد من المحافظات الساحلية موجة غبار شديدة حدت من الرؤية، وأجبرت قائدي المركبات على الطريق الدولي على التوقف بعد أن انعدمت الرؤية تمامًا.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات،

ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
06:01 PM

الغبار والأمطار يجتاحان محافظات جازان.. والجهات المعنية تستنفر

فيما دعا "المدني" إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة

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فهد كاملي - جازان
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5,196

شهدت المحافظات الجبلية بمنطقة جازان هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة فيما شهد عدد من المحافظات الساحلية موجة غبار شديدة حدت من الرؤية، وأجبرت قائدي المركبات على الطريق الدولي على التوقف بعد أن انعدمت الرؤية تمامًا.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات،

ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

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