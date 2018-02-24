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وفد "الصم" بكلية الاتصالات بالرياض يزور جناح التدريب التقني بالجنادرية

محاضرة توعوية واطلع على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة

قام وفد من قسم التقنية الخاصة "فئة الصم" بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أمس، بزيارة جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك هذه الأيام بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32.

واطلع الوفد بصحبة مترجم الإشارة بالكلية والمشارك بجناح المؤسسة سطام بن عبدالعزيز الفهيد، على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة، والتي شملت الهوية الجديدة للمؤسسة وأكاديمية الطفل وتقنية الكهرباء الإنشائية وصيانة الأجهزة والتنسيق الوظيفي، وابتكارات المتدربين وعروض الروبوت، ومهارات المتدربين في صيانة الأجهزة المنزلية، وتصاميم المشاريع الخاصة به، وأنظمة الإنذار والتحكم بتسريب الغازات، والتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية، وتثقيف الزائرين بكيفية قراءة البطاقة التعريفية والأجهزة المنزلية.

وفي نهاية الجولة حضر الوفد محاضرة توعية في السلامة والصحة المهنية، قدمها المهندس محمد البازعي وترجمها سطام الفهيد.

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وفد "الصم" بكلية الاتصالات بالرياض يزور جناح التدريب التقني بالجنادرية
سبق

قام وفد من قسم التقنية الخاصة "فئة الصم" بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أمس، بزيارة جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك هذه الأيام بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32.

واطلع الوفد بصحبة مترجم الإشارة بالكلية والمشارك بجناح المؤسسة سطام بن عبدالعزيز الفهيد، على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة، والتي شملت الهوية الجديدة للمؤسسة وأكاديمية الطفل وتقنية الكهرباء الإنشائية وصيانة الأجهزة والتنسيق الوظيفي، وابتكارات المتدربين وعروض الروبوت، ومهارات المتدربين في صيانة الأجهزة المنزلية، وتصاميم المشاريع الخاصة به، وأنظمة الإنذار والتحكم بتسريب الغازات، والتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية، وتثقيف الزائرين بكيفية قراءة البطاقة التعريفية والأجهزة المنزلية.

وفي نهاية الجولة حضر الوفد محاضرة توعية في السلامة والصحة المهنية، قدمها المهندس محمد البازعي وترجمها سطام الفهيد.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:12 AM

وفد "الصم" بكلية الاتصالات بالرياض يزور جناح التدريب التقني بالجنادرية

محاضرة توعوية واطلع على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وفد من قسم التقنية الخاصة "فئة الصم" بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أمس، بزيارة جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك هذه الأيام بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32.

واطلع الوفد بصحبة مترجم الإشارة بالكلية والمشارك بجناح المؤسسة سطام بن عبدالعزيز الفهيد، على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة، والتي شملت الهوية الجديدة للمؤسسة وأكاديمية الطفل وتقنية الكهرباء الإنشائية وصيانة الأجهزة والتنسيق الوظيفي، وابتكارات المتدربين وعروض الروبوت، ومهارات المتدربين في صيانة الأجهزة المنزلية، وتصاميم المشاريع الخاصة به، وأنظمة الإنذار والتحكم بتسريب الغازات، والتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية، وتثقيف الزائرين بكيفية قراءة البطاقة التعريفية والأجهزة المنزلية.

وفي نهاية الجولة حضر الوفد محاضرة توعية في السلامة والصحة المهنية، قدمها المهندس محمد البازعي وترجمها سطام الفهيد.

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