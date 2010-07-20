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"محافظ يدمة" المكلف يتقدم المصلين لعيد الأضحى المبارك‎‎

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة وحث مسؤولي المحافظة على اتباع البروتوكولات الصحية

أدى محافظ يدمة المكلف أحمد بن عبدالله الخالدي، صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور مديري الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين بمصلى العيد بالمحافظة وفق البروتوكولات الصحية.

ورفع "الخالدي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الأسلامية والعربية باليمن والمسرات.

ومن جانبه حث "الخالدي" مشايخ ونواب وأعيان المحافظة باتباع البرتوكولات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وفق توجيهات أمير منطقة نجران.

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"محافظ يدمة" المكلف يتقدم المصلين لعيد الأضحى المبارك‎‎
سبق

أدى محافظ يدمة المكلف أحمد بن عبدالله الخالدي، صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور مديري الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين بمصلى العيد بالمحافظة وفق البروتوكولات الصحية.

ورفع "الخالدي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الأسلامية والعربية باليمن والمسرات.

ومن جانبه حث "الخالدي" مشايخ ونواب وأعيان المحافظة باتباع البرتوكولات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وفق توجيهات أمير منطقة نجران.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
09:20 AM

"محافظ يدمة" المكلف يتقدم المصلين لعيد الأضحى المبارك‎‎

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة وحث مسؤولي المحافظة على اتباع البروتوكولات الصحية

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بندر آل فطيح - نجران
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أدى محافظ يدمة المكلف أحمد بن عبدالله الخالدي، صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور مديري الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين بمصلى العيد بالمحافظة وفق البروتوكولات الصحية.

ورفع "الخالدي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الأسلامية والعربية باليمن والمسرات.

ومن جانبه حث "الخالدي" مشايخ ونواب وأعيان المحافظة باتباع البرتوكولات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وفق توجيهات أمير منطقة نجران.

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