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"صحة حفر الباطن" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي

‪ بعد تجهيز مركز المراقبة الصحية بجميع المستلزمات والكوادر الطبية اللازمة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن جاهزية مرافقها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي الحدودي.

وتفصيلاً، عقد المسؤولون بصحة حفر الباطن والمكلفون لمركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت اجتماعًا للوقوف على جاهزية كل المرافق الصحية بالمحافظة لخدمة الحجاج، حيث تم مناقشة تجهيزات مركز المراقبة الصحية بجميع اللوازم الطبية والمستلزمات والكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالإضافة إلى حث جميع العاملين على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام وتمثيل المملكة في هذا الجانب خير تمثيل.

ويقوم مركز المراقبة الصحية بتقديم الخدمات الصحية والطبية بنوعيها الوقائي والعلاجي بدءًا من التحصينات والتطعيمات مرورًا بالتوعية والتثقيف الصحي للحجاج والعاملين بالمنافذ ووصولاً إلى تقديم الرعاية الطبية للمرضى وكبار السن من ضيوف الرحمن.

وأكدت صحة حفر الباطن الأعداد التي يتم تكليفها للعمل بالمنافذ خلال موسم الحج في كل عام ما هي إلا جزء بسيط من الكوادر الصحية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج في كل المرافق الصحية بحفر الباطن إذ إن جميع العاملين مستنفرون للخدمة منذ قدوم أول حاج إلى المملكة وحتى مغادرة آخر حاج بسلامة الله إلى بلاده.

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"صحة حفر الباطن" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي
سبق

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن جاهزية مرافقها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي الحدودي.

وتفصيلاً، عقد المسؤولون بصحة حفر الباطن والمكلفون لمركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت اجتماعًا للوقوف على جاهزية كل المرافق الصحية بالمحافظة لخدمة الحجاج، حيث تم مناقشة تجهيزات مركز المراقبة الصحية بجميع اللوازم الطبية والمستلزمات والكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالإضافة إلى حث جميع العاملين على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام وتمثيل المملكة في هذا الجانب خير تمثيل.

ويقوم مركز المراقبة الصحية بتقديم الخدمات الصحية والطبية بنوعيها الوقائي والعلاجي بدءًا من التحصينات والتطعيمات مرورًا بالتوعية والتثقيف الصحي للحجاج والعاملين بالمنافذ ووصولاً إلى تقديم الرعاية الطبية للمرضى وكبار السن من ضيوف الرحمن.

وأكدت صحة حفر الباطن الأعداد التي يتم تكليفها للعمل بالمنافذ خلال موسم الحج في كل عام ما هي إلا جزء بسيط من الكوادر الصحية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج في كل المرافق الصحية بحفر الباطن إذ إن جميع العاملين مستنفرون للخدمة منذ قدوم أول حاج إلى المملكة وحتى مغادرة آخر حاج بسلامة الله إلى بلاده.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
11:39 PM

"صحة حفر الباطن" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي

‪ بعد تجهيز مركز المراقبة الصحية بجميع المستلزمات والكوادر الطبية اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن جاهزية مرافقها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي الحدودي.

وتفصيلاً، عقد المسؤولون بصحة حفر الباطن والمكلفون لمركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت اجتماعًا للوقوف على جاهزية كل المرافق الصحية بالمحافظة لخدمة الحجاج، حيث تم مناقشة تجهيزات مركز المراقبة الصحية بجميع اللوازم الطبية والمستلزمات والكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالإضافة إلى حث جميع العاملين على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام وتمثيل المملكة في هذا الجانب خير تمثيل.

ويقوم مركز المراقبة الصحية بتقديم الخدمات الصحية والطبية بنوعيها الوقائي والعلاجي بدءًا من التحصينات والتطعيمات مرورًا بالتوعية والتثقيف الصحي للحجاج والعاملين بالمنافذ ووصولاً إلى تقديم الرعاية الطبية للمرضى وكبار السن من ضيوف الرحمن.

وأكدت صحة حفر الباطن الأعداد التي يتم تكليفها للعمل بالمنافذ خلال موسم الحج في كل عام ما هي إلا جزء بسيط من الكوادر الصحية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج في كل المرافق الصحية بحفر الباطن إذ إن جميع العاملين مستنفرون للخدمة منذ قدوم أول حاج إلى المملكة وحتى مغادرة آخر حاج بسلامة الله إلى بلاده.

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