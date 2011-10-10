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"الأوقاف" و"العمل" تُطلقان برنامج استدامة وتمكين

يهدف إلى تطوير القطاع غير الربحي وفق 2030

تطلق الهيئة العامة للأوقاف، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد القادم، برنامج "استدامة وتمكين"؛ وذلك برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الشراكة بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انطلاقًا من التكامل والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمرارًا لمسيرة تنظيم القطاع غير الربحي وتحفيزه وتمكينه؛ لتحقيق التكافل الاجتماعي وتسريع مساهمة الأوقاف في التنمية الاجتماعية؛ حيث تنطلق مسارات برنامج "استدامة وتمكين" من توجهات الهيئة العامة للأوقاف التي تتواءم مع استراتيجية التنمية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفي إطار هذه الشراكة، جاء إطلاق برنامج "استدامة وتمكين"؛ للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من (0.3%) إلى (5%)، لتتناسب مع المتوسط العالمي الذي يبلغ (6%).

ويهدف هذا البرنامج التنموي إلى توجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظمات والعاملين بها لتحقيق أثر أعمق؛ متضمنًا ثلاث مسارات؛ هي: الاستدامة، والتمكين، والتكامل.

وسيتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية والجامعات والمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات ومنتجات وقفية تُحقق موارد مالية مستدامة للقطاع غير الربحي، وتسهم في تمكين وتحفيز القطاع غير الربحي، وتُسهم في تعزيز تنمية مستدامة، وتعزز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الهيئة العامة للأوقاف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استدامة وتمكين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأوقاف" و"العمل" تُطلقان برنامج استدامة وتمكين
سبق

تطلق الهيئة العامة للأوقاف، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد القادم، برنامج "استدامة وتمكين"؛ وذلك برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الشراكة بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انطلاقًا من التكامل والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمرارًا لمسيرة تنظيم القطاع غير الربحي وتحفيزه وتمكينه؛ لتحقيق التكافل الاجتماعي وتسريع مساهمة الأوقاف في التنمية الاجتماعية؛ حيث تنطلق مسارات برنامج "استدامة وتمكين" من توجهات الهيئة العامة للأوقاف التي تتواءم مع استراتيجية التنمية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفي إطار هذه الشراكة، جاء إطلاق برنامج "استدامة وتمكين"؛ للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من (0.3%) إلى (5%)، لتتناسب مع المتوسط العالمي الذي يبلغ (6%).

ويهدف هذا البرنامج التنموي إلى توجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظمات والعاملين بها لتحقيق أثر أعمق؛ متضمنًا ثلاث مسارات؛ هي: الاستدامة، والتمكين، والتكامل.

وسيتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية والجامعات والمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات ومنتجات وقفية تُحقق موارد مالية مستدامة للقطاع غير الربحي، وتسهم في تمكين وتحفيز القطاع غير الربحي، وتُسهم في تعزيز تنمية مستدامة، وتعزز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:39 PM

"الأوقاف" و"العمل" تُطلقان برنامج استدامة وتمكين

يهدف إلى تطوير القطاع غير الربحي وفق 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تطلق الهيئة العامة للأوقاف، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد القادم، برنامج "استدامة وتمكين"؛ وذلك برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الشراكة بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انطلاقًا من التكامل والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمرارًا لمسيرة تنظيم القطاع غير الربحي وتحفيزه وتمكينه؛ لتحقيق التكافل الاجتماعي وتسريع مساهمة الأوقاف في التنمية الاجتماعية؛ حيث تنطلق مسارات برنامج "استدامة وتمكين" من توجهات الهيئة العامة للأوقاف التي تتواءم مع استراتيجية التنمية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفي إطار هذه الشراكة، جاء إطلاق برنامج "استدامة وتمكين"؛ للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من (0.3%) إلى (5%)، لتتناسب مع المتوسط العالمي الذي يبلغ (6%).

ويهدف هذا البرنامج التنموي إلى توجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظمات والعاملين بها لتحقيق أثر أعمق؛ متضمنًا ثلاث مسارات؛ هي: الاستدامة، والتمكين، والتكامل.

وسيتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية والجامعات والمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات ومنتجات وقفية تُحقق موارد مالية مستدامة للقطاع غير الربحي، وتسهم في تمكين وتحفيز القطاع غير الربحي، وتُسهم في تعزيز تنمية مستدامة، وتعزز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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