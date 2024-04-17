"الأحوال المدنية" تقدّم حزمة خدمات إلكترونياً عبر منصة "أبشر"

من بينها "تسجيل المواليد وسجل الأسرة".. للتسهيل على المواطنين

أعلنت "الأحوال المدنية" تقديم خدمات "تسجيل المواليد، طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، سجل بياناتي، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، الاستعلام العام عن المعاملات المتداولة"، إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضحت أن هذه الخدمات من أجل إنهاء المعاملات وخدمة المواطنين بكل يسر وسهولة، خلال أزمة جائحة كورونا.

ودعت "الأحوال المدنية" إلى التواصل معها عبر حساب العناية بالعملاء بـ"تويتر"، في حال وجود استفسار أو صعوبة في التعامل مع تلك الخدمات إلكترونياً.