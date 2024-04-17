النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأحوال المدنية" تقدّم حزمة خدمات إلكترونياً عبر منصة "أبشر"

من بينها "تسجيل المواليد وسجل الأسرة".. للتسهيل على المواطنين

أعلنت "الأحوال المدنية" تقديم خدمات "تسجيل المواليد، طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، سجل بياناتي، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، الاستعلام العام عن المعاملات المتداولة"، إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضحت أن هذه الخدمات من أجل إنهاء المعاملات وخدمة المواطنين بكل يسر وسهولة، خلال أزمة جائحة كورونا.

ودعت "الأحوال المدنية" إلى التواصل معها عبر حساب العناية بالعملاء بـ"تويتر"، في حال وجود استفسار أو صعوبة في التعامل مع تلك الخدمات إلكترونياً.

الأحوال المدنية تسجيل المواليد منصة أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأحوال المدنية" تقدّم حزمة خدمات إلكترونياً عبر منصة "أبشر"
سبق

أعلنت "الأحوال المدنية" تقديم خدمات "تسجيل المواليد، طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، سجل بياناتي، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، الاستعلام العام عن المعاملات المتداولة"، إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضحت أن هذه الخدمات من أجل إنهاء المعاملات وخدمة المواطنين بكل يسر وسهولة، خلال أزمة جائحة كورونا.

ودعت "الأحوال المدنية" إلى التواصل معها عبر حساب العناية بالعملاء بـ"تويتر"، في حال وجود استفسار أو صعوبة في التعامل مع تلك الخدمات إلكترونياً.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:49 PM

"الأحوال المدنية" تقدّم حزمة خدمات إلكترونياً عبر منصة "أبشر"

من بينها "تسجيل المواليد وسجل الأسرة".. للتسهيل على المواطنين

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
3
6,109

أعلنت "الأحوال المدنية" تقديم خدمات "تسجيل المواليد، طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، سجل بياناتي، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، الاستعلام العام عن المعاملات المتداولة"، إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضحت أن هذه الخدمات من أجل إنهاء المعاملات وخدمة المواطنين بكل يسر وسهولة، خلال أزمة جائحة كورونا.

ودعت "الأحوال المدنية" إلى التواصل معها عبر حساب العناية بالعملاء بـ"تويتر"، في حال وجود استفسار أو صعوبة في التعامل مع تلك الخدمات إلكترونياً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,342

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة