وأضاف: توجّهت فرق الدفاع المدني للموقع، واتضح سقوط مواطن بالعقد الثالث من العمر داخل منهل، وتمّ إنقاذه وإخراجه بمعرفة فرق الدفاع المدني وهو بصحة جيدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ عند الساعة ٤:٤١ صباح اليوم السبت، عن سقوط مواطن داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.

أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، مواطناً ثلاثينياً بعدما سقط داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.

المدينة المنوّرة .. إنقاذ مواطن سقط بمنهل في العزيزية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-24 أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، مواطناً ثلاثينياً بعدما سقط داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية. وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ عند الساعة ٤:٤١ صباح اليوم السبت، عن سقوط مواطن داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية. وأضاف: توجّهت فرق الدفاع المدني للموقع، واتضح سقوط مواطن بالعقد الثالث من العمر داخل منهل، وتمّ إنقاذه وإخراجه بمعرفة فرق الدفاع المدني وهو بصحة جيدة.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 01:47 PM

المدينة المنوّرة .. إنقاذ مواطن سقط بمنهل في العزيزية بعد بلاغ ورد للدفاع المدني في الرابعة من فجر اليوم





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أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، مواطناً ثلاثينياً بعدما سقط داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ عند الساعة ٤:٤١ صباح اليوم السبت، عن سقوط مواطن داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.

وأضاف: توجّهت فرق الدفاع المدني للموقع، واتضح سقوط مواطن بالعقد الثالث من العمر داخل منهل، وتمّ إنقاذه وإخراجه بمعرفة فرق الدفاع المدني وهو بصحة جيدة.