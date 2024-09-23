"الزياتي" يبحث مع " غوتيريش" الاعتداء الجبان على المعامل النفطية السعودية

على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة عقد اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبُحث خلال الاجتماع علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة وفق مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتسوية الصراعات والأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدولي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة تجاه معالجة التحديات التي تواجه العالم التي تهدد الأمن والسلم الدولي.

وأدان الدكتور الزياني حادث الاعتداء الجبان على المعامل النفطية في المملكة العربية السعودية، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي نظراً لأهميتها البالغة للاقتصاد العالمي.

حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق والوفد المرافق لمعالي الأمين العام.

