النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الملك خالد: مفعول قطرات تحسين النظر "فيويتي" مؤقت

أكد أنها تسبب آثاراً جانبية

أصدر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، رداً على استفسارات العديد من الأشخاص حول قطرات "فيويتي" لتحسين النظر والتي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامها لتحسين النظر أثناء القراءة مؤخراً.

وأوضح "المستشفى" أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقتها على استخدام قطرات "فيويتي" Vuity لتحسين النظر موقتًا في حالات طول النظر الشيخوخي والذي يتم عادة استخدام نظارات القراءة فيه لتحسين النظر.

وحسب ما نشر، فإن الموافقة جاءت بناء على نتائج الدراستين اللتين أجريت على (750) مشاركاً أعمارهم بين (40- 50) عاماً، وأكدتا أن القطرة تحسّن الرؤية القريبة في ظروف الإضاءة الخافتة وأنها تعمل خلال 15 دقيقة وقد يستمر تأثيرها المؤقت إلى 6 ساعات.

كما بيّن مستشفى الملك خالد - رداً على العديد من التساؤلات حول قطرات "فيويتي"-، أن المادة الفعالة في القطرة (بايلوكاربين) معروفة من سنوات ولها استخدامات متعددة ومنها تضييق بؤبؤ العين وتستخدم أحيانًا في علاج حالات ارتفاع ضغط العين.

وأشار إلى أن التحسن المذكور في نشرة القطرة هو مؤقت وليس علاج نهائي لضعف النظر المرتبط بالتقدم بالعمر ولا يعني الاستغناء عن نظارة القراءة.

وأكد كذلك على أن هذه القطرة تسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص مثل أي مستحضر طبي، ومنها: الصداع، واحمرار العين، وقد تؤثر على الرؤية البعيدة في الإضاءة الخافتة، وحتماً نحتاج الى مزيد من الوقت والدراسات للتأكد من فعاليته كما ذكر في الدراسات الأولية.

وأضاف بأن من أهم ما ذكر في نشرة القطرة؛ التحذير وأخذ الاحتياط في القيادة الليلية والأنشطة الخطرة التي تتم في الإضاءة الخافتة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى الملك خالد: مفعول قطرات تحسين النظر "فيويتي" مؤقت
سبق

أصدر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، رداً على استفسارات العديد من الأشخاص حول قطرات "فيويتي" لتحسين النظر والتي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامها لتحسين النظر أثناء القراءة مؤخراً.

وأوضح "المستشفى" أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقتها على استخدام قطرات "فيويتي" Vuity لتحسين النظر موقتًا في حالات طول النظر الشيخوخي والذي يتم عادة استخدام نظارات القراءة فيه لتحسين النظر.

وحسب ما نشر، فإن الموافقة جاءت بناء على نتائج الدراستين اللتين أجريت على (750) مشاركاً أعمارهم بين (40- 50) عاماً، وأكدتا أن القطرة تحسّن الرؤية القريبة في ظروف الإضاءة الخافتة وأنها تعمل خلال 15 دقيقة وقد يستمر تأثيرها المؤقت إلى 6 ساعات.

كما بيّن مستشفى الملك خالد - رداً على العديد من التساؤلات حول قطرات "فيويتي"-، أن المادة الفعالة في القطرة (بايلوكاربين) معروفة من سنوات ولها استخدامات متعددة ومنها تضييق بؤبؤ العين وتستخدم أحيانًا في علاج حالات ارتفاع ضغط العين.

وأشار إلى أن التحسن المذكور في نشرة القطرة هو مؤقت وليس علاج نهائي لضعف النظر المرتبط بالتقدم بالعمر ولا يعني الاستغناء عن نظارة القراءة.

وأكد كذلك على أن هذه القطرة تسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص مثل أي مستحضر طبي، ومنها: الصداع، واحمرار العين، وقد تؤثر على الرؤية البعيدة في الإضاءة الخافتة، وحتماً نحتاج الى مزيد من الوقت والدراسات للتأكد من فعاليته كما ذكر في الدراسات الأولية.

وأضاف بأن من أهم ما ذكر في نشرة القطرة؛ التحذير وأخذ الاحتياط في القيادة الليلية والأنشطة الخطرة التي تتم في الإضاءة الخافتة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
07:20 PM

مستشفى الملك خالد: مفعول قطرات تحسين النظر "فيويتي" مؤقت

أكد أنها تسبب آثاراً جانبية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
5,263

أصدر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، رداً على استفسارات العديد من الأشخاص حول قطرات "فيويتي" لتحسين النظر والتي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامها لتحسين النظر أثناء القراءة مؤخراً.

وأوضح "المستشفى" أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقتها على استخدام قطرات "فيويتي" Vuity لتحسين النظر موقتًا في حالات طول النظر الشيخوخي والذي يتم عادة استخدام نظارات القراءة فيه لتحسين النظر.

وحسب ما نشر، فإن الموافقة جاءت بناء على نتائج الدراستين اللتين أجريت على (750) مشاركاً أعمارهم بين (40- 50) عاماً، وأكدتا أن القطرة تحسّن الرؤية القريبة في ظروف الإضاءة الخافتة وأنها تعمل خلال 15 دقيقة وقد يستمر تأثيرها المؤقت إلى 6 ساعات.

كما بيّن مستشفى الملك خالد - رداً على العديد من التساؤلات حول قطرات "فيويتي"-، أن المادة الفعالة في القطرة (بايلوكاربين) معروفة من سنوات ولها استخدامات متعددة ومنها تضييق بؤبؤ العين وتستخدم أحيانًا في علاج حالات ارتفاع ضغط العين.

وأشار إلى أن التحسن المذكور في نشرة القطرة هو مؤقت وليس علاج نهائي لضعف النظر المرتبط بالتقدم بالعمر ولا يعني الاستغناء عن نظارة القراءة.

وأكد كذلك على أن هذه القطرة تسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص مثل أي مستحضر طبي، ومنها: الصداع، واحمرار العين، وقد تؤثر على الرؤية البعيدة في الإضاءة الخافتة، وحتماً نحتاج الى مزيد من الوقت والدراسات للتأكد من فعاليته كما ذكر في الدراسات الأولية.

وأضاف بأن من أهم ما ذكر في نشرة القطرة؛ التحذير وأخذ الاحتياط في القيادة الليلية والأنشطة الخطرة التي تتم في الإضاءة الخافتة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة