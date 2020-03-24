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إيطاليا: وفاة 743 مصابًا بكورونا خلال 24 ساعة.. وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 6820

الدولة الأكثر تضررًا في العالم

أفادت السلطات في إيطاليا اليوم الثلاثاء بأنها سجَّلت وفاة 743 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6820.

وقالت إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 69176 مصابًا، شُفي منهم 8326.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة "رويترز" بتسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررًا بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حفتهم بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط؛ ما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا في العالم، مع ما يقرب من ضِعف عدد الوفيات في الصين التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.

وأظهرت آخر بيانات "جامعة جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 381 ألفًا، والوفيات إلى 16 ألفًا و508 أشخاص في مختلف بلدان العالم.

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إيطاليا: وفاة 743 مصابًا بكورونا خلال 24 ساعة.. وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 6820
سبق

أفادت السلطات في إيطاليا اليوم الثلاثاء بأنها سجَّلت وفاة 743 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6820.

وقالت إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 69176 مصابًا، شُفي منهم 8326.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة "رويترز" بتسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررًا بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حفتهم بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط؛ ما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا في العالم، مع ما يقرب من ضِعف عدد الوفيات في الصين التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.

وأظهرت آخر بيانات "جامعة جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 381 ألفًا، والوفيات إلى 16 ألفًا و508 أشخاص في مختلف بلدان العالم.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:19 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:18 PM

إيطاليا: وفاة 743 مصابًا بكورونا خلال 24 ساعة.. وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 6820

الدولة الأكثر تضررًا في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات في إيطاليا اليوم الثلاثاء بأنها سجَّلت وفاة 743 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6820.

وقالت إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 69176 مصابًا، شُفي منهم 8326.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة "رويترز" بتسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررًا بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حفتهم بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط؛ ما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا في العالم، مع ما يقرب من ضِعف عدد الوفيات في الصين التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.

وأظهرت آخر بيانات "جامعة جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 381 ألفًا، والوفيات إلى 16 ألفًا و508 أشخاص في مختلف بلدان العالم.

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