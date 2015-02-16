النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غالبية أعضاء البرلمان الكويتي ترفض سحب الثقة من وزير الخارجية

"المحمد" نفى كل الاتهامات الموجهة إليه

حصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة اليوم (الأربعاء)، بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.

ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها: "تبديد وهدر المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.

وبيّنت صحيفة "القبس" الكويتية أن 23 نائباً صوّتوا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتواً ضده.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوّت ضده أغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء؛ إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعًا يُعتبرون نوابًا في البرلمان.

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
غالبية أعضاء البرلمان الكويتي ترفض سحب الثقة من وزير الخارجية
سبق

حصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة اليوم (الأربعاء)، بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.

ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها: "تبديد وهدر المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.

وبيّنت صحيفة "القبس" الكويتية أن 23 نائباً صوّتوا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتواً ضده.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوّت ضده أغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء؛ إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعًا يُعتبرون نوابًا في البرلمان.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
03:33 PM

غالبية أعضاء البرلمان الكويتي ترفض سحب الثقة من وزير الخارجية

"المحمد" نفى كل الاتهامات الموجهة إليه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
948

حصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة اليوم (الأربعاء)، بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.

ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها: "تبديد وهدر المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.

وبيّنت صحيفة "القبس" الكويتية أن 23 نائباً صوّتوا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتواً ضده.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوّت ضده أغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء؛ إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعًا يُعتبرون نوابًا في البرلمان.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة