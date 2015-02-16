غالبية أعضاء البرلمان الكويتي ترفض سحب الثقة من وزير الخارجية

"المحمد" نفى كل الاتهامات الموجهة إليه

حصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة اليوم (الأربعاء)، بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.

ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها: "تبديد وهدر المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.

وبيّنت صحيفة "القبس" الكويتية أن 23 نائباً صوّتوا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتواً ضده.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوّت ضده أغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء؛ إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعًا يُعتبرون نوابًا في البرلمان.