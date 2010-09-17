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"الصحة العالمية" تنشر بحثًا سعوديًا عن "كورونا" في موقعها الإلكتروني

نشرته المجلة السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود

نشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني بحثًا علميًا عن كورونا "كوفيد19" تم نشره في المجلة السعودية لعلوم الحياة التي تصدر عن الجمعية السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ومؤسس المجلة العلمية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف إن المجلة دورية علمية ومصنفة منذ الثمانينات.

مؤكدًا أن إعادة نشر منظمة الصحة العالمية للبحث دليل على تميز مراكز البحث العلمي السعودي والباحثين السعوديين.

وبهذه المناسبة تقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر لقيادتنا الحكيمة أولاً، ثم رئيس جامعة الملك سعود ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على إدارة الجمعيات العلمية بالجامعة، والمشرفة على النشر العلمي بالجامعة على دعمهم الكبير للجمعية وللمجلة العلمية، ولرئيس تحرير المجلة الأستاذ الدكتور عبدالله الحميدة، وهيئة التحرير الدولية على جهودهم الكبيرة المستمرة، والتي تؤدي إلى تقدم المجلة وتطورها عالميًا.

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"الصحة العالمية" تنشر بحثًا سعوديًا عن "كورونا" في موقعها الإلكتروني
سبق

نشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني بحثًا علميًا عن كورونا "كوفيد19" تم نشره في المجلة السعودية لعلوم الحياة التي تصدر عن الجمعية السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ومؤسس المجلة العلمية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف إن المجلة دورية علمية ومصنفة منذ الثمانينات.

مؤكدًا أن إعادة نشر منظمة الصحة العالمية للبحث دليل على تميز مراكز البحث العلمي السعودي والباحثين السعوديين.

وبهذه المناسبة تقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر لقيادتنا الحكيمة أولاً، ثم رئيس جامعة الملك سعود ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على إدارة الجمعيات العلمية بالجامعة، والمشرفة على النشر العلمي بالجامعة على دعمهم الكبير للجمعية وللمجلة العلمية، ولرئيس تحرير المجلة الأستاذ الدكتور عبدالله الحميدة، وهيئة التحرير الدولية على جهودهم الكبيرة المستمرة، والتي تؤدي إلى تقدم المجلة وتطورها عالميًا.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
06:47 PM

"الصحة العالمية" تنشر بحثًا سعوديًا عن "كورونا" في موقعها الإلكتروني

نشرته المجلة السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني بحثًا علميًا عن كورونا "كوفيد19" تم نشره في المجلة السعودية لعلوم الحياة التي تصدر عن الجمعية السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ومؤسس المجلة العلمية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف إن المجلة دورية علمية ومصنفة منذ الثمانينات.

مؤكدًا أن إعادة نشر منظمة الصحة العالمية للبحث دليل على تميز مراكز البحث العلمي السعودي والباحثين السعوديين.

وبهذه المناسبة تقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر لقيادتنا الحكيمة أولاً، ثم رئيس جامعة الملك سعود ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على إدارة الجمعيات العلمية بالجامعة، والمشرفة على النشر العلمي بالجامعة على دعمهم الكبير للجمعية وللمجلة العلمية، ولرئيس تحرير المجلة الأستاذ الدكتور عبدالله الحميدة، وهيئة التحرير الدولية على جهودهم الكبيرة المستمرة، والتي تؤدي إلى تقدم المجلة وتطورها عالميًا.

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