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مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 785 عملية جراحية في جيبوتي

مختتمًا بها حملته الطبية لمكافحة العمى والأمراض المسببة هناك

اختتم الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي لعام 2021م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة الفرز والفحوصات الأولية لأكثر من 8,000 مستفيد وإجراء 785 عملية جراحية متخصصة وتوزيع 2,000 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للدول ذات الاحتياج حول العالم.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 785 عملية جراحية في جيبوتي
سبق

اختتم الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي لعام 2021م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة الفرز والفحوصات الأولية لأكثر من 8,000 مستفيد وإجراء 785 عملية جراحية متخصصة وتوزيع 2,000 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للدول ذات الاحتياج حول العالم.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
06:14 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 785 عملية جراحية في جيبوتي

مختتمًا بها حملته الطبية لمكافحة العمى والأمراض المسببة هناك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي لعام 2021م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة الفرز والفحوصات الأولية لأكثر من 8,000 مستفيد وإجراء 785 عملية جراحية متخصصة وتوزيع 2,000 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للدول ذات الاحتياج حول العالم.

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