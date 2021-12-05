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"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 45 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو مرعب.. شاهد ما فعله فهد في فصل دراسي بالهند

اقتحم أحد الفصول الدراسية في ولاية أوتار براديش

اقتحم فهد أحد الفصول الدراسية في مدرسة شمالي الهند، وهاجم الطلاب مما أدى إلى إصابة أحدهم.
وقالت السلطات في ولاية أوتار براديش إن الفهد دخل كلية «تشودري نيهال سينغ إنتر» في أليجاره قبل نحو 30 دقيقة من التجمع الصباحي يوم الأربعاء.

وقال الطالب المصاب لقناة "إن دي تي في" الهندية إنه رأى الفهد عندما دخل الفصل، "وفي اللحظة التي ابتعدت فيها قام الحيوان بمهاجمتي وعضني في ذراعي وظهري".

وأفاد مسؤولون محليون بأن الطالب نقل إلى المستشفى حيث تعافى فيما بعد من إصاباته.
وتمكنت سلطات المدرسة من احتجاز الحيوان داخل فصل دراسي فارغ، فيما أرسل الطلاب إلى منازلهم

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فيديو مرعب.. شاهد ما فعله فهد في فصل دراسي بالهند
سبق

اقتحم فهد أحد الفصول الدراسية في مدرسة شمالي الهند، وهاجم الطلاب مما أدى إلى إصابة أحدهم.
وقالت السلطات في ولاية أوتار براديش إن الفهد دخل كلية «تشودري نيهال سينغ إنتر» في أليجاره قبل نحو 30 دقيقة من التجمع الصباحي يوم الأربعاء.

وقال الطالب المصاب لقناة "إن دي تي في" الهندية إنه رأى الفهد عندما دخل الفصل، "وفي اللحظة التي ابتعدت فيها قام الحيوان بمهاجمتي وعضني في ذراعي وظهري".

وأفاد مسؤولون محليون بأن الطالب نقل إلى المستشفى حيث تعافى فيما بعد من إصاباته.
وتمكنت سلطات المدرسة من احتجاز الحيوان داخل فصل دراسي فارغ، فيما أرسل الطلاب إلى منازلهم

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
03:52 PM

فيديو مرعب.. شاهد ما فعله فهد في فصل دراسي بالهند

اقتحم أحد الفصول الدراسية في ولاية أوتار براديش

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أيمن حسن - الرياض
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اقتحم فهد أحد الفصول الدراسية في مدرسة شمالي الهند، وهاجم الطلاب مما أدى إلى إصابة أحدهم.
وقالت السلطات في ولاية أوتار براديش إن الفهد دخل كلية «تشودري نيهال سينغ إنتر» في أليجاره قبل نحو 30 دقيقة من التجمع الصباحي يوم الأربعاء.

وقال الطالب المصاب لقناة "إن دي تي في" الهندية إنه رأى الفهد عندما دخل الفصل، "وفي اللحظة التي ابتعدت فيها قام الحيوان بمهاجمتي وعضني في ذراعي وظهري".

وأفاد مسؤولون محليون بأن الطالب نقل إلى المستشفى حيث تعافى فيما بعد من إصاباته.
وتمكنت سلطات المدرسة من احتجاز الحيوان داخل فصل دراسي فارغ، فيما أرسل الطلاب إلى منازلهم

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